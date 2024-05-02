5 ayda yüzde 200 zamlandı, Bakanlık harekete geçti: Fiyatlar düşecek mi?

Piyasada fiyatların düşürülmesi, arzın fazlalaştırılması adına Bakanlığın aldığı bir tedbir bu. Aylık olarak azami 10 bin ton, yıllıkta da 80 bin tonluk bir rakam iç piyasaya dağılacak. Yani o malı ihracattan kesiyor, iç piyasaya veriyor. Bu piyasada bir miktar rahatlamaya sebep verebilir. Piyasada yoğun bir talep var. Beyaz ette talep gün geçtikçe artıyor. İhracat kesintileri yıl sonundan sonra da devam edecektir. Fiyatlarda bir miktar rahatlama olacak ancak ihtiyaç fazlalaştığı için bu uzun vadeli çözüm olmayacaktır. Hayvancılıkta doğru bir planlama yapılmalıdır. Bu biraz daha dönemsel olarak piyasayı rahatlatacaktır. Geçmiş dönemde bunu gördük. İhracat kısıtlaması zeytinyağında vardı. İç piyasada daralma olduğu için dökme zeytinyağına ihracat kısıtlaması getirilmişti. Yumurta sektöründe ihracat kısıtlamasını geçmiş dönemde gördük. Ticaret Bakanlığı bazı ürünlerde iç piyasada daralma yaşanması durumunda ihracatta kısıtlamaya gidilebileceğini bildirdi. Bu listede canlı koyun ve büyükbaş hayvanlar var. Bazı bakliyat ürünleri, buğday dahil, beyaz et, zeytinyağı gibi ürünler var. İhtiyaç doğduğu sürece bu mallarda kesintiye gidilebilir. Yıl sonuna kadar beyaz ette bu kararı aldılar. Daha fazla ihracat kısıtlamasına da gidilebilir.