5 ayda yüzde 200 zamlandı, Bakanlık harekete geçti: Fiyatlar düşecek mi?

“Tavuk etindeki fiyat yükselişinin ana nedenlerinden biri vatandaşın talep ettiği kadar beyaz etin piyasada olmamasıdır. Piyasada beyaz et yeteri kadar yok. Bunu ana nedeni aslında tavuk etinde bir arz kısıntısının olmasıdır. Normalde ülkemizde 15 bin besici var. Beyaz et sektöründe 3 milyon kişi istihdam edilmektedir. İhracat kabiliyeti yüksek bir sektör. Burada ticari olarak 20 entegre tesis üretimi yönlendiriyor diyebilirim. Bu tesisler geçen yıl bir karar aldılar. Tam randımanlı çalışılmadı. Girdi maliyetleri çok yüksek, bu nedenle arzı kıstılar. Bu uzun vadede neye mal oldu? Hatalı planlama sahada 1 sene sonra beyaz etin olmamasına yol açtı. Şunu söylemek isterim ki kırmızı et fiyatları, beyaz et fiyatları, yumurta ve süt ürünleri birbirine bağlı dört sektördür. Kırmızı et fiyatları çok yükseldiği için vatandaş soluğu beyaz ette aldı ancak baktılar ki fiyatlar sahada çok yüksek."