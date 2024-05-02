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5 ayda yüzde 200 zamlandı, Bakanlık harekete geçti: Fiyatlar düşecek mi?
5 ayda yüzde 200 zamlandı, Bakanlık harekete geçti: Fiyatlar düşecek mi?
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, tavuk eti fiyatlarındaki fahiş artışlara karşı harekete geçiyor. Son 5 ay içinde tavuk eti fiyatlarında görülen yüzde 200'e varan artışlar... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
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fiyat
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fiyat artışı
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Bakanlık yetkilileri, artan tavuk eti fiyatlarıyla ilgili olarak piyasadaki dengesizlikleri gözlemlediklerini ve tüketicilerin korunması adına adımlar atacaklarını belirtti.Ticaret Bakanlığı tavuk etine yönelik ihracat sınırlaması getirdi. Buna göre yıl sonuna kadar aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise 80 bin ton ihracat yapılacak. Bunun üzerinde tavuk eti ihracatı yapılamayacak.Peki, Kurban Bayramı öncesi et fiyatlarında fahiş artışlar yaşanır mı? Atılan adımların piyasaya yansıması nasıl olur?Fiyatlar neden aniden yükseldi?Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma konuyla ilgili merak edilenleri açıkladı. Sırma konuşmasında şu ifadeleri kullandı:5 Ayda yüzde 200'e varan artış"Parça tavuk etinde son 5 ayda yüzde 200’e varan artışlar var. Geçen sene kanat fiyatları 80-100 TL aralığındaydı. Bu sene fiyatı 230 TL’ye yakın. Izgaralık kalça geçen yıl 105 TL civarındaydı bu sene 235-240 TL arasında değişiyor. Sabit bir fiyat da yok, bu semte göre değişiyor. Güngören’deki kırmızı et fiyatı ile Göktürk’teki kırmızı et fiyat arasında neredeyse yüzde 30’luk far var" diyen uzman isim, Milliyet'te yer alan habere göre konuşmasına şöyle devam etti:'Kuzu etinde yüzde 118.3’lük bir artış var'İhracat kısıtlaması fiyatları düşürür mü? Başka ürünlere de kısıtlama gelir mi?
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5 ayda yüzde 200 zamlandı, Bakanlık harekete geçti: Fiyatlar düşecek mi?

08:02 02.05.2024 (güncellendi: 08:04 02.05.2024)
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Ticaret Bakanlığı, tavuk eti fiyatlarındaki fahiş artışlara karşı harekete geçiyor. Son 5 ay içinde tavuk eti fiyatlarında görülen yüzde 200'e varan artışlar, kamuoyunun dikkatini çekmişti. Konuyla ilgili uzmanlar, fiyatların semtten semte değiştiğini belirtirken, Ticaret Bakanlığı yeni adımlarla fiyat düşüşü hedefliyor.
Bakanlık yetkilileri, artan tavuk eti fiyatlarıyla ilgili olarak piyasadaki dengesizlikleri gözlemlediklerini ve tüketicilerin korunması adına adımlar atacaklarını belirtti.
Ticaret Bakanlığı tavuk etine yönelik ihracat sınırlaması getirdi. Buna göre yıl sonuna kadar aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise 80 bin ton ihracat yapılacak. Bunun üzerinde tavuk eti ihracatı yapılamayacak.
Peki, Kurban Bayramı öncesi et fiyatlarında fahiş artışlar yaşanır mı? Atılan adımların piyasaya yansıması nasıl olur?

Fiyatlar neden aniden yükseldi?

Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma konuyla ilgili merak edilenleri açıkladı. Sırma konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Tavuk etindeki fiyat yükselişinin ana nedenlerinden biri vatandaşın talep ettiği kadar beyaz etin piyasada olmamasıdır. Piyasada beyaz et yeteri kadar yok. Bunu ana nedeni aslında tavuk etinde bir arz kısıntısının olmasıdır. Normalde ülkemizde 15 bin besici var. Beyaz et sektöründe 3 milyon kişi istihdam edilmektedir. İhracat kabiliyeti yüksek bir sektör. Burada ticari olarak 20 entegre tesis üretimi yönlendiriyor diyebilirim. Bu tesisler geçen yıl bir karar aldılar. Tam randımanlı çalışılmadı. Girdi maliyetleri çok yüksek, bu nedenle arzı kıstılar. Bu uzun vadede neye mal oldu? Hatalı planlama sahada 1 sene sonra beyaz etin olmamasına yol açtı. Şunu söylemek isterim ki kırmızı et fiyatları, beyaz et fiyatları, yumurta ve süt ürünleri birbirine bağlı dört sektördür. Kırmızı et fiyatları çok yükseldiği için vatandaş soluğu beyaz ette aldı ancak baktılar ki fiyatlar sahada çok yüksek."

5 Ayda yüzde 200'e varan artış

"Parça tavuk etinde son 5 ayda yüzde 200’e varan artışlar var. Geçen sene kanat fiyatları 80-100 TL aralığındaydı. Bu sene fiyatı 230 TL’ye yakın. Izgaralık kalça geçen yıl 105 TL civarındaydı bu sene 235-240 TL arasında değişiyor. Sabit bir fiyat da yok, bu semte göre değişiyor. Güngören’deki kırmızı et fiyatı ile Göktürk’teki kırmızı et fiyat arasında neredeyse yüzde 30’luk far var" diyen uzman isim, Milliyet'te yer alan habere göre konuşmasına şöyle devam etti:

'Kuzu etinde yüzde 118.3’lük bir artış var'

Kırmızı et fiyatlarına bir senede yüzde 83’lük artış var. Özellikle kuzu etinde yüzde 118.3’lük bir artış var. Kırmızı ete ulaşamayan vatandaşın kaçacağı liman beyaz ettir. Beyaz ette de yoğun bir fiyat artışı oldu. Yüzde 200’e varan artışlar olduğu için vatandaş ona da yaklaşamıyor.

İhracat kısıtlaması fiyatları düşürür mü? Başka ürünlere de kısıtlama gelir mi?

Piyasada fiyatların düşürülmesi, arzın fazlalaştırılması adına Bakanlığın aldığı bir tedbir bu. Aylık olarak azami 10 bin ton, yıllıkta da 80 bin tonluk bir rakam iç piyasaya dağılacak. Yani o malı ihracattan kesiyor, iç piyasaya veriyor. Bu piyasada bir miktar rahatlamaya sebep verebilir. Piyasada yoğun bir talep var. Beyaz ette talep gün geçtikçe artıyor. İhracat kesintileri yıl sonundan sonra da devam edecektir. Fiyatlarda bir miktar rahatlama olacak ancak ihtiyaç fazlalaştığı için bu uzun vadeli çözüm olmayacaktır. Hayvancılıkta doğru bir planlama yapılmalıdır. Bu biraz daha dönemsel olarak piyasayı rahatlatacaktır. Geçmiş dönemde bunu gördük. İhracat kısıtlaması zeytinyağında vardı. İç piyasada daralma olduğu için dökme zeytinyağına ihracat kısıtlaması getirilmişti. Yumurta sektöründe ihracat kısıtlamasını geçmiş dönemde gördük. Ticaret Bakanlığı bazı ürünlerde iç piyasada daralma yaşanması durumunda ihracatta kısıtlamaya gidilebileceğini bildirdi. Bu listede canlı koyun ve büyükbaş hayvanlar var. Bazı bakliyat ürünleri, buğday dahil, beyaz et, zeytinyağı gibi ürünler var. İhtiyaç doğduğu sürece bu mallarda kesintiye gidilebilir. Yıl sonuna kadar beyaz ette bu kararı aldılar. Daha fazla ihracat kısıtlamasına da gidilebilir.
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