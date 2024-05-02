https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ankarada-etkili-olan-saganak-metro-istasyonunu-kullanim-disi-birakti-su-kritik-seviyeye-yukseldi-1083392465.html
Ankara'da etkili olan sağanak metro istasyonunu kullanım dışı bıraktı: 'Su kritik seviyeye yükseldi'
Ankara'da etkili olan sağanak metro istasyonunu kullanım dışı bıraktı: 'Su kritik seviyeye yükseldi'
Sputnik Türkiye
Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle metro hattının Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında kalan bölümü hizmet... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T10:40+0300
2024-05-02T10:40+0300
2024-05-02T10:40+0300
türkiye
ankara
metro
sağanak
sağanak yağış
ulaşım
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Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış ulaşımın da aksamasına sebep oldu. Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu’nu su basması nedeniyle Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında seferler yapılamadı.Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız, Ankara’yı etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu’nda su seviyesi yeniden kritik seviyeye yükselmiştir. Bu nedenle Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle istasyonları arasında ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.Öte yandan, dün metro hatlarında kesinti yaşanması nedeniyle OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında da seferler yapılamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ankarada-ulasima-saganak-engeli-bazi-metrolar-hizmet-disi--1083355027.html
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ankara, metro, sağanak, sağanak yağış, ulaşım
ankara, metro, sağanak, sağanak yağış, ulaşım
Ankara'da etkili olan sağanak metro istasyonunu kullanım dışı bıraktı: 'Su kritik seviyeye yükseldi'
Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle metro hattının Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında kalan bölümü hizmet dışı kaldı.
Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış ulaşımın da aksamasına sebep oldu.
Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu’nu su basması nedeniyle Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında seferler yapılamadı.
Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız, Ankara’yı etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu’nda su seviyesi yeniden kritik seviyeye yükselmiştir. Bu nedenle Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle istasyonları arasında ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, dün metro hatlarında kesinti yaşanması nedeniyle OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında da seferler yapılamamıştı.