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Ankara'da etkili olan sağanak metro istasyonunu kullanım dışı bıraktı: 'Su kritik seviyeye yükseldi'
Ankara'da etkili olan sağanak metro istasyonunu kullanım dışı bıraktı: 'Su kritik seviyeye yükseldi'
Sputnik Türkiye
Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle metro hattının Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında kalan bölümü hizmet... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T10:40+0300
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sağanak yağış
ulaşım
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Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış ulaşımın da aksamasına sebep oldu. Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu’nu su basması nedeniyle Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında seferler yapılamadı.Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız, Ankara’yı etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu’nda su seviyesi yeniden kritik seviyeye yükselmiştir. Bu nedenle Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle istasyonları arasında ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.Öte yandan, dün metro hatlarında kesinti yaşanması nedeniyle OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında da seferler yapılamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ankarada-ulasima-saganak-engeli-bazi-metrolar-hizmet-disi--1083355027.html
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ankara, metro, sağanak, sağanak yağış, ulaşım
ankara, metro, sağanak, sağanak yağış, ulaşım

Ankara'da etkili olan sağanak metro istasyonunu kullanım dışı bıraktı: 'Su kritik seviyeye yükseldi'

10:40 02.05.2024
© AA / BURAK CAN EKİZOĞLU-AW194801Sağanağın vurduğu Ankara'da metro istasyonlarında aksama sürüyor
Sağanağın vurduğu Ankara'da metro istasyonlarında aksama sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AA / BURAK CAN EKİZOĞLU-AW194801
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Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle metro hattının Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında kalan bölümü hizmet dışı kaldı.
Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış ulaşımın da aksamasına sebep oldu.
Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu’nu su basması nedeniyle Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında seferler yapılamadı.
Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız, Ankara’yı etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu’nda su seviyesi yeniden kritik seviyeye yükselmiştir. Bu nedenle Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle istasyonları arasında ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, dün metro hatlarında kesinti yaşanması nedeniyle OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında da seferler yapılamamıştı.
Ankara'da ulaşıma sağanak engeli: Bazı metrolar hizmet dışı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
TÜRKİYE
Ankara'da ulaşıma sağanak engeli: Bazı metrolar hizmet dışı
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