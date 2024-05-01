https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ankarada-ulasima-saganak-engeli-bazi-metrolar-hizmet-disi--1083355027.html

Ankara'da ulaşıma sağanak engeli: Bazı metrolar hizmet dışı

Ankara'da ulaşıma sağanak engeli: Bazı metrolar hizmet dışı

Sputnik Türkiye

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle metro hattının, OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında tren işletmesi... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T11:41+0300

2024-05-01T11:41+0300

2024-05-01T11:41+0300

türkiye

ankara

metro

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

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Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, ulaşımı da aksattı. Bazı metro istasyonlarının da zarar gördüğü dün akşamki sağanak sonrası sabah saatlerinde metroyu kullanmak için istasyona giden vatandaşlar, uyarı yazılarıyla karşılaştı.Bu kapsamda, metro girişlerine asılan bilgilendirme metinlerinde, "30 Nisan günü kentimizi etkileyen yoğun yağışlardan dolayı hattımızın belli kesimlerinde yaşanan aksaklıkların işletme yapmaya olanak vermemesi nedeniyle, OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında tren işletmesi yapılmayacaktır. Bu istasyonlar arasında otobüs işletmesi ile hizmet verilecektir." ifadeleri yer aldı.OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonlarının hizmet dışı kalması nedeniyle yolcular bu hatlar arasında otobüslerle taşınıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ankarada-saganak-ve-dolu-cadde-ve-sokaklar-gole-dondu-1083337475.html

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ankara, metro, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak