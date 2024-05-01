https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ankarada-ulasima-saganak-engeli-bazi-metrolar-hizmet-disi--1083355027.html
Ankara'da ulaşıma sağanak engeli: Bazı metrolar hizmet dışı
Ankara'da ulaşıma sağanak engeli: Bazı metrolar hizmet dışı
Sputnik Türkiye
Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle metro hattının, OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında tren işletmesi... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T11:41+0300
2024-05-01T11:41+0300
2024-05-01T11:41+0300
türkiye
ankara
metro
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, ulaşımı da aksattı. Bazı metro istasyonlarının da zarar gördüğü dün akşamki sağanak sonrası sabah saatlerinde metroyu kullanmak için istasyona giden vatandaşlar, uyarı yazılarıyla karşılaştı.Bu kapsamda, metro girişlerine asılan bilgilendirme metinlerinde, "30 Nisan günü kentimizi etkileyen yoğun yağışlardan dolayı hattımızın belli kesimlerinde yaşanan aksaklıkların işletme yapmaya olanak vermemesi nedeniyle, OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında tren işletmesi yapılmayacaktır. Bu istasyonlar arasında otobüs işletmesi ile hizmet verilecektir." ifadeleri yer aldı.OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonlarının hizmet dışı kalması nedeniyle yolcular bu hatlar arasında otobüslerle taşınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ankarada-saganak-ve-dolu-cadde-ve-sokaklar-gole-dondu-1083337475.html
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ankara, metro, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
ankara, metro, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
Ankara'da ulaşıma sağanak engeli: Bazı metrolar hizmet dışı
Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle metro hattının, OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında tren işletmesi hizmet dışı kaldı.
Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, ulaşımı da aksattı. Bazı metro istasyonlarının da zarar gördüğü dün akşamki sağanak sonrası sabah saatlerinde metroyu kullanmak için istasyona giden vatandaşlar, uyarı yazılarıyla karşılaştı.
Bu kapsamda, metro girişlerine asılan bilgilendirme metinlerinde, "30 Nisan günü kentimizi etkileyen yoğun yağışlardan dolayı hattımızın belli kesimlerinde yaşanan aksaklıkların işletme yapmaya olanak vermemesi nedeniyle, OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında tren işletmesi yapılmayacaktır. Bu istasyonlar arasında otobüs işletmesi ile hizmet verilecektir." ifadeleri yer aldı.
OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonlarının hizmet dışı kalması nedeniyle yolcular bu hatlar arasında otobüslerle taşınıyor.