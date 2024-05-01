https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/zaharovadan-kievin-yapay-zeka-adimina-dair-aciklama-zelenskiy-cok-ihtiyac-duyacak-1083371580.html

Zaharova'dan Kiev'in yapay zeka adımına dair açıklama: 'Zelenskiy çok ihtiyaç duyacak'

Zaharova'dan Kiev'in yapay zeka adımına dair açıklama: 'Zelenskiy çok ihtiyaç duyacak'

Sputnik Türkiye

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın yapay zekayla geliştirilen konsolosluk işlerinden sorumlu yeni dijital asistanını gülünç bulan Rusya Dışişleri Sözcüsü... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T16:29+0300

2024-05-01T16:29+0300

2024-05-01T16:29+0300

yaşam

ukrayna

ukrayna dışişleri bakanlığı

yapay zeka

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

vladimir zelenskiy

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Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın yapay zekayla geliştirilen konsolosluk işlerinden sorumlu yeni dijital asistanını tanıtmasını değerlendirdi.Görünene göre Zelenskiy'in Batı'nın verdiği 'Ukraynalıları yok etme' görevini başarıyla yerine getirdiğinin altını çizen Zaharova, bu gidişle Zelenskiy'in yapay zekayla çok sayıda sözcü, işçi, köylü, öğretmen ve doktor yaratmak zorunda kalacağını vurguladı.Zaharova, Kiev rejiminin politikaları sonucu hayatını kaybeden çok sayıda Ukraynalının yerine 'yapay zekalı bireylerin' geçebileceğini belirtti.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, bu sabah ilk dijital sözcüsünü tanıtmıştı. Viktoriya She adı verilen yapay zekalı asistan, gazetecileri konsolosların yurtdışındaki Ukrayna vatandaşlarının hak ve çıkarlarını korumaya, olaylara veya acil durumlara müdahale etmeye yönelik çalışmaları hakkında ve diğer konularda bilgilendirecek.

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ukrayna, ukrayna dışişleri bakanlığı, yapay zeka, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir zelenskiy