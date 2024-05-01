Zaharova'dan Kiev'in yapay zeka adımına dair açıklama: 'Zelenskiy çok ihtiyaç duyacak'
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın yapay zekayla geliştirilen konsolosluk işlerinden sorumlu yeni dijital asistanını gülünç bulan Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Devlet Başkanı Zelenskiy'in yapay zeka tabanlı uzmanlara ihtiyaç duyabileceğini belirtti.
Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın yapay zekayla geliştirilen konsolosluk işlerinden sorumlu yeni dijital asistanını tanıtmasını değerlendirdi.
Görünene göre Zelenskiy'in Batı'nın verdiği 'Ukraynalıları yok etme' görevini başarıyla yerine getirdiğinin altını çizen Zaharova, bu gidişle Zelenskiy'in yapay zekayla çok sayıda sözcü, işçi, köylü, öğretmen ve doktor yaratmak zorunda kalacağını vurguladı.
Zaharova, Kiev rejiminin politikaları sonucu hayatını kaybeden çok sayıda Ukraynalının yerine 'yapay zekalı bireylerin' geçebileceğini belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, bu sabah ilk dijital sözcüsünü tanıtmıştı. Viktoriya She adı verilen yapay zekalı asistan, gazetecileri konsolosların yurtdışındaki Ukrayna vatandaşlarının hak ve çıkarlarını korumaya, olaylara veya acil durumlara müdahale etmeye yönelik çalışmaları hakkında ve diğer konularda bilgilendirecek.
Görünene göre Zelenskiy'in Batı'nın verdiği 'Ukraynalıları yok etme' görevini başarıyla yerine getirdiğinin altını çizen Zaharova, bu gidişle Zelenskiy'in yapay zekayla çok sayıda sözcü, işçi, köylü, öğretmen ve doktor yaratmak zorunda kalacağını vurguladı.
Zaharova, Kiev rejiminin politikaları sonucu hayatını kaybeden çok sayıda Ukraynalının yerine 'yapay zekalı bireylerin' geçebileceğini belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, bu sabah ilk dijital sözcüsünü tanıtmıştı. Viktoriya She adı verilen yapay zekalı asistan, gazetecileri konsolosların yurtdışındaki Ukrayna vatandaşlarının hak ve çıkarlarını korumaya, olaylara veya acil durumlara müdahale etmeye yönelik çalışmaları hakkında ve diğer konularda bilgilendirecek.