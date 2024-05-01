https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/yerlikaya-taksim-meydanina-ilerlemeye-calisan-ve-polislerimize-saldiran-210-sahis-gozaltina-alindi-1083371285.html

Yerlikaya: Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alındı

Yerlikaya: Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polis ekiplerine... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T16:16+0300

2024-05-01T16:16+0300

2024-05-01T16:16+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

1 mayıs işçi bayramı

taksim meydanı

gözaltı

gözaltı kararı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim’de yapılmak istenen kutlamalara izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polis ekiplerine saldıran 210 kişini gözaltına alındığını kaydetti.Bakan Yerlikaya paylaşımında şu cümleye yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/icisleri-bakani-yerlikayadan-1-mayista-gorev-yapan-polislere-tesekkur-sizlerle-iftihar-ediyorum-1083370744.html

türkiye

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, taksim meydanı, gözaltı, gözaltı kararı