https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/yerlikaya-taksim-meydanina-ilerlemeye-calisan-ve-polislerimize-saldiran-210-sahis-gozaltina-alindi-1083371285.html
Yerlikaya: Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alındı
Yerlikaya: Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polis ekiplerine... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T16:16+0300
2024-05-01T16:16+0300
2024-05-01T16:16+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs işçi bayramı
taksim meydanı
gözaltı
gözaltı kararı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim’de yapılmak istenen kutlamalara izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polis ekiplerine saldıran 210 kişini gözaltına alındığını kaydetti.Bakan Yerlikaya paylaşımında şu cümleye yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/icisleri-bakani-yerlikayadan-1-mayista-gorev-yapan-polislere-tesekkur-sizlerle-iftihar-ediyorum-1083370744.html
türkiye
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, taksim meydanı, gözaltı, gözaltı kararı
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, taksim meydanı, gözaltı, gözaltı kararı
Yerlikaya: Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polis ekiplerine saldıran 210 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim’de yapılmak istenen kutlamalara izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polis ekiplerine saldıran 210 kişini gözaltına alındığını kaydetti.
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu cümleye yer verdi:
İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır.