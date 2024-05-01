https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/icisleri-bakani-yerlikayadan-1-mayista-gorev-yapan-polislere-tesekkur-sizlerle-iftihar-ediyorum-1083370744.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 1 Mayıs'ta görev yapan polislere teşekkür: 'Sizlerle iftihar ediyorum'
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 1 Mayıs'ta görev yapan polislere teşekkür: 'Sizlerle iftihar ediyorum'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 'toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda dünyadaki tüm polis teşkilatlarına... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T16:04+0300
2024-05-01T16:04+0300
2024-05-01T16:04+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs işçi bayramı
polis
teşekkür
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083351169_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_01160fb362768574ba9c9ede6bf9a110.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/istanbulda-1-mayis-sarachanede-polis-duvari-oruldu-besiktasa-20-kisi-gozaltina-alindi-1083348763.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083351169_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_81732be8b5567bce91f986d0b4c09601.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, polis, teşekkür
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, polis, teşekkür
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 1 Mayıs'ta görev yapan polislere teşekkür: 'Sizlerle iftihar ediyorum'
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 'toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan' İstanbul'daki polislere teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan, toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul'daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle.