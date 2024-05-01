İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 1 Mayıs'ta görev yapan polislere teşekkür: 'Sizlerle iftihar ediyorum'

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan, toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul'daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle.