https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/didimde-sokak-kopegi-cocuga-saldirdi-1083376780.html

Didim’de sokak köpeği çocuğa saldırdı

Didim’de sokak köpeği çocuğa saldırdı

Sputnik Türkiye

Aydın’ın Didim ilçesinde sahilde gezerken sokak köpeğinin saldırdığı çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T19:13+0300

2024-05-01T19:13+0300

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türkiye

aydın

didim

sokak köpeği

köpek

saldırı

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Didim’in Akbük Mahallesi’nde yolda yürüyen bir çocuk yanına yaklaştığı köpek tarafından saldırıya uğradı. Köpeğin saldırısını fark eden çevredeki vatandaşlar anında köpeğe müdahale ederek küçük çocuğu kurtardı. Köpeğin saldırı anı ise sahildeki bir işletmenin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, sokak köpeği olay sonrasında bölgeden kaçarak gözlerden kayboldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/adanada-kopek-surusunun-saldirisina-ugrayan-72-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1083373989.html

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aydın, didim, sokak köpeği, köpek, saldırı