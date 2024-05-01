https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/didimde-sokak-kopegi-cocuga-saldirdi-1083376780.html
Didim’de sokak köpeği çocuğa saldırdı
Didim’de sokak köpeği çocuğa saldırdı
Sputnik Türkiye
Aydın’ın Didim ilçesinde sahilde gezerken sokak köpeğinin saldırdığı çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T19:13+0300
2024-05-01T19:13+0300
2024-05-01T19:15+0300
türkiye
aydın
didim
sokak köpeği
köpek
saldırı
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Didim’in Akbük Mahallesi’nde yolda yürüyen bir çocuk yanına yaklaştığı köpek tarafından saldırıya uğradı. Köpeğin saldırısını fark eden çevredeki vatandaşlar anında köpeğe müdahale ederek küçük çocuğu kurtardı. Köpeğin saldırı anı ise sahildeki bir işletmenin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, sokak köpeği olay sonrasında bölgeden kaçarak gözlerden kayboldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/adanada-kopek-surusunun-saldirisina-ugrayan-72-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1083373989.html
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aydın, didim, sokak köpeği, köpek, saldırı
aydın, didim, sokak köpeği, köpek, saldırı
Didim’de sokak köpeği çocuğa saldırdı
19:13 01.05.2024 (güncellendi: 19:15 01.05.2024)
Aydın’ın Didim ilçesinde sahilde gezerken sokak köpeğinin saldırdığı çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Didim’in Akbük Mahallesi’nde yolda yürüyen bir çocuk yanına yaklaştığı köpek tarafından saldırıya uğradı. Köpeğin saldırısını fark eden çevredeki vatandaşlar anında köpeğe müdahale ederek küçük çocuğu kurtardı. Köpeğin saldırı anı ise sahildeki bir işletmenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, sokak köpeği olay sonrasında bölgeden kaçarak gözlerden kayboldu.