https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ukrayna-ordusunun-odessadaki-komuta-merkezine-fuze-saldirisi-duzenlendi-1083347238.html

Ukrayna ordusunun Odessa’daki komuta merkezine füze saldırısı düzenlendi

Ukrayna ordusunun Odessa’daki komuta merkezine füze saldırısı düzenlendi

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Karadeniz şehri Odessa’nın merkezindeki... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T08:45+0300

2024-05-01T08:45+0300

2024-05-01T08:45+0300

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rus ordusu

askeri operasyon

ukrayna

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odessa

füze saldırısı

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Rus ordusu, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat kapsamında bu ülkenin askeri potansiyelini azaltacak hedefleri vurmaya devam ediyor.Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Odessa. Gece şehrin merkezine füzeler düştü. Odessa direnişi, üç patlamanın olduğunu yazdı. İkincisi çok şiddetliydi ve ‘Pivden’ (Güney) Karargahı’nın bulunduğu Kulikovo Pole Meydanı yönündeydi” diye bildirdi.Olay yerlerine çok sayıda ambulansın sevk edildiğini aktaran Lebedev, Kulikovo Pole Meydanı’nın Ukraynalı askerler tarafından kordon altına alındığını belirterek, “İlk iki patlama arasında, Eğitim Hava Üssü yönünden hava savunma füzesinin fırlatıldığı duyuldu. Ardından daha az şiddetli bir patlama sesi duyuldu” dedi.Ayrıca saat 23.40’ta Odessa Bölgesi’nin Çernomorsk şehrine de füze saldırısı düzenlendi. Limanda şiddetli patlamanın bir dizi patlamalara ve yangına yol açtığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rus-ordusu-odessa-bolgesinde-ukraynali-askerlerin-toplanma-yerlerini-vurdu-1082678418.html

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rusya, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, odessa, füze saldırısı