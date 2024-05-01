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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ukrayna-ordusunun-odessadaki-komuta-merkezine-fuze-saldirisi-duzenlendi-1083347238.html
Ukrayna ordusunun Odessa’daki komuta merkezine füze saldırısı düzenlendi
Ukrayna ordusunun Odessa’daki komuta merkezine füze saldırısı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Karadeniz şehri Odessa’nın merkezindeki... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T08:45+0300
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ukrayna krizi
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Rus ordusu, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat kapsamında bu ülkenin askeri potansiyelini azaltacak hedefleri vurmaya devam ediyor.Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Odessa. Gece şehrin merkezine füzeler düştü. Odessa direnişi, üç patlamanın olduğunu yazdı. İkincisi çok şiddetliydi ve ‘Pivden’ (Güney) Karargahı’nın bulunduğu Kulikovo Pole Meydanı yönündeydi” diye bildirdi.Olay yerlerine çok sayıda ambulansın sevk edildiğini aktaran Lebedev, Kulikovo Pole Meydanı’nın Ukraynalı askerler tarafından kordon altına alındığını belirterek, “İlk iki patlama arasında, Eğitim Hava Üssü yönünden hava savunma füzesinin fırlatıldığı duyuldu. Ardından daha az şiddetli bir patlama sesi duyuldu” dedi.Ayrıca saat 23.40’ta Odessa Bölgesi’nin Çernomorsk şehrine de füze saldırısı düzenlendi. Limanda şiddetli patlamanın bir dizi patlamalara ve yangına yol açtığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rus-ordusu-odessa-bolgesinde-ukraynali-askerlerin-toplanma-yerlerini-vurdu-1082678418.html
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rusya, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, odessa, füze saldırısı
rusya, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, odessa, füze saldırısı

Ukrayna ordusunun Odessa’daki komuta merkezine füze saldırısı düzenlendi

08:45 01.05.2024
© AP Photo / Victor SajenkoOdessa Ukrayna askeri
Odessa Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Victor Sajenko
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Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Karadeniz şehri Odessa’nın merkezindeki Kulikovo Pole Meydanı’nda yer alan Ukrayna ordu karargahını vurduğunu belirtti.
Rus ordusu, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat kapsamında bu ülkenin askeri potansiyelini azaltacak hedefleri vurmaya devam ediyor.
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Odessa. Gece şehrin merkezine füzeler düştü. Odessa direnişi, üç patlamanın olduğunu yazdı. İkincisi çok şiddetliydi ve ‘Pivden’ (Güney) Karargahı’nın bulunduğu Kulikovo Pole Meydanı yönündeydi” diye bildirdi.
Olay yerlerine çok sayıda ambulansın sevk edildiğini aktaran Lebedev, Kulikovo Pole Meydanı’nın Ukraynalı askerler tarafından kordon altına alındığını belirterek, “İlk iki patlama arasında, Eğitim Hava Üssü yönünden hava savunma füzesinin fırlatıldığı duyuldu. Ardından daha az şiddetli bir patlama sesi duyuldu” dedi.
Ayrıca saat 23.40’ta Odessa Bölgesi’nin Çernomorsk şehrine de füze saldırısı düzenlendi. Limanda şiddetli patlamanın bir dizi patlamalara ve yangına yol açtığı belirtildi.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu, Odessa Bölgesi'nde Ukraynalı askerlerin toplanma yerlerini vurdu
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