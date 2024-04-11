https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rus-ordusu-odessa-bolgesinde-ukraynali-askerlerin-toplanma-yerlerini-vurdu-1082678418.html
Rus ordusu, Odessa Bölgesi'nde Ukraynalı askerlerin toplanma yerlerini vurdu
Rus ordusu, Odessa Bölgesi'nde Ukraynalı askerlerin toplanma yerlerini vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Ukrayna ordusunun Odessa Bölgesi'nde Ukraynalı askerlerin toplanma... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T16:15+0300
2024-04-11T16:15+0300
2024-04-11T17:25+0300
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Nikolayev kentindeki bağlantılarından elde ettiği verileri Sputnik'le paylaşan Lebedev, "Ukraynalı kanallardan gelen haberlere göre hava savunma sistemleri çalıştı. Maalesef Ukrayna hava savunmasının bir benzin istasyonunu vurması nedeniyle sivillerin öldüğüne dair haberler de anında geldi, ancak suçlunun Rusya olduğunu öne sürdüler" dedi.Rus ordusunun İliçevskiy semtindeki askeri hedefleri vurduğunu kaydeden Lebedev, Banderacıların toplanma yerlerinin imha edildiğinden emin olduklarının altını çizdi.Lebedev, henüz teyit edilmeyen verilere göre İliçevskiy'e yönelik bombardıman sonucunda Romanyalı paralı askerlerin öldüğünü de belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/abddeki-mezarliklar-ukraynada-yasamini-yitiren-parali-askerlerin-cenazeleriyle-doluyor-1082634724.html
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rusya, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, romanya, paralı asker, yabancı asker
rusya, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, romanya, paralı asker, yabancı asker
Rus ordusu, Odessa Bölgesi'nde Ukraynalı askerlerin toplanma yerlerini vurdu
16:15 11.04.2024 (güncellendi: 17:25 11.04.2024)
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Ukrayna ordusunun Odessa Bölgesi'nde Ukraynalı askerlerin toplanma yerlerini vurduğunu, ölenler arasında Romanyalı paralı askerler de bulunduğunu belirtti.
Nikolayev kentindeki bağlantılarından elde ettiği verileri Sputnik'le paylaşan Lebedev, "Ukraynalı kanallardan gelen haberlere göre hava savunma sistemleri çalıştı. Maalesef Ukrayna hava savunmasının bir benzin istasyonunu vurması nedeniyle sivillerin öldüğüne dair haberler de anında geldi, ancak suçlunun Rusya olduğunu öne sürdüler" dedi.
Rus ordusunun İliçevskiy semtindeki askeri hedefleri vurduğunu kaydeden Lebedev, Banderacıların toplanma yerlerinin imha edildiğinden emin olduklarının altını çizdi.
Lebedev, henüz teyit edilmeyen verilere göre İliçevskiy'e yönelik bombardıman sonucunda Romanyalı paralı askerlerin öldüğünü de belirtti.