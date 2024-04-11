https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rus-ordusu-odessa-bolgesinde-ukraynali-askerlerin-toplanma-yerlerini-vurdu-1082678418.html

Rus ordusu, Odessa Bölgesi'nde Ukraynalı askerlerin toplanma yerlerini vurdu

Rus ordusu, Odessa Bölgesi'nde Ukraynalı askerlerin toplanma yerlerini vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Ukrayna ordusunun Odessa Bölgesi'nde Ukraynalı askerlerin toplanma... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T16:15+0300

2024-04-11T16:15+0300

2024-04-11T17:25+0300

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rus ordusu

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Nikolayev kentindeki bağlantılarından elde ettiği verileri Sputnik'le paylaşan Lebedev, "Ukraynalı kanallardan gelen haberlere göre hava savunma sistemleri çalıştı. Maalesef Ukrayna hava savunmasının bir benzin istasyonunu vurması nedeniyle sivillerin öldüğüne dair haberler de anında geldi, ancak suçlunun Rusya olduğunu öne sürdüler" dedi.Rus ordusunun İliçevskiy semtindeki askeri hedefleri vurduğunu kaydeden Lebedev, Banderacıların toplanma yerlerinin imha edildiğinden emin olduklarının altını çizdi.Lebedev, henüz teyit edilmeyen verilere göre İliçevskiy'e yönelik bombardıman sonucunda Romanyalı paralı askerlerin öldüğünü de belirtti.

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rusya, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, romanya, paralı asker, yabancı asker