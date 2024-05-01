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Resmi Gazete'de yayımlandı: Stopaj oranları ne oldu?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Stopaj oranları ne oldu?
Sputnik Türkiye
Liralaşma stratejisi kapsamında düşük tutulan Türk Lirası mevduatlara uygulanan gelir vergisi stopajı avantajı azalmaya başladı. Kısa vadede yüzde 5 olan vergi... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T10:26+0300
2024-05-01T10:27+0300
ekonomi
mevduat
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stopaj oranı
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Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Türk Lirası mevduatlardan alınan gelir vergisi stopajı artırıldı.KKM'de gelir vergisi stopajı yüzde 0Kademeli olarak bitirilmesi planlanan Kur Korumalı Mevduatta ise gelir vergisi stopajı yüzde 0 olarak kaldı. Başka bir deyişle döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatı olanlar gelir vergisi stopajı ödemeyecek, Türk Lirası'na yatırım yapanlar gelir vergisi stopajı ödeyecek.Ne kadar etkileyecek?Hürriyet'in aktardığı habere göre, 100 bin lirasını yüzde 55 yıllık faiz oranıyla 32 günlük (bir aylık) mevduata bağlayan mudi 32 günün sonunda 4583 lira faiz geliri elde ediyor. Eski stopaj olan yüzde 5'ten vergi kesilseydi 229 lira ödeyecekken yeni stopaj olan yüzde 7.5'ten vergi kesilecek ve 344 lira ödemek zorunda kalacak. Yapılan değişiklikle birlikte mudinin faiz gelirinden 115 lira daha fazla vergi alınmış olacak. Başka bir deyişle 4583 liralık faiz geliri stopaj yüzde 5'ken 4354 lirayken yeni oran olan yüzde 7.5'le 4239 liraya gerilemiş oldu.Bankaların mevduatı daha cazip hale getirmek için faizi daha da artırması ve bir nebze de olsa artan stopaj oranlarının hissedilmesinin azalmasını sağlaması bekleniyor. Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı ve bankalar da bu nedenle mevduat faizinde yükseliş sağlayamadı.31 Temmuz'a kadar geçerliMevduata uygulanan yeni stopaj oranları 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra stopaj oranları güncellenmezse yüzde 15'e çıkması bekleniyor.Stopaj nedir?Stopaj (kaynaktan kesme), gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder.Stopaj, gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden ödeme tutarının bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir. Türkiye gibi beyan esasının geçerli olduğu vergi sistemlerinde stopaj istisna teşkil etmektedir. Yeni stopaj oranı ne oldu?Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Karara göre, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihlerinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları yeniden tespit edildi.Bu oranlar, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 5, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde 2,5 olarak uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/turk-lirasi-mevduata-uygulanan-stopaj-oranlari-degisti-1083339359.html
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Stopaj oranları ne oldu?

10:26 01.05.2024 (güncellendi: 10:27 01.05.2024)
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Liralaşma stratejisi kapsamında düşük tutulan Türk Lirası mevduatlara uygulanan gelir vergisi stopajı avantajı azalmaya başladı. Kısa vadede yüzde 5 olan vergi 2.5 puan artarak yüzde 7.5'e yükseldi. Parasını mevduata bağlayanlar elde ettikleri faiz gelirinden 2.5 puan daha vergi ödemek zorunda kalacak.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Türk Lirası mevduatlardan alınan gelir vergisi stopajı artırıldı.

KKM'de gelir vergisi stopajı yüzde 0

Kademeli olarak bitirilmesi planlanan Kur Korumalı Mevduatta ise gelir vergisi stopajı yüzde 0 olarak kaldı. Başka bir deyişle döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatı olanlar gelir vergisi stopajı ödemeyecek, Türk Lirası'na yatırım yapanlar gelir vergisi stopajı ödeyecek.

Ne kadar etkileyecek?

Hürriyet'in aktardığı habere göre, 100 bin lirasını yüzde 55 yıllık faiz oranıyla 32 günlük (bir aylık) mevduata bağlayan mudi 32 günün sonunda 4583 lira faiz geliri elde ediyor. Eski stopaj olan yüzde 5'ten vergi kesilseydi 229 lira ödeyecekken yeni stopaj olan yüzde 7.5'ten vergi kesilecek ve 344 lira ödemek zorunda kalacak. Yapılan değişiklikle birlikte mudinin faiz gelirinden 115 lira daha fazla vergi alınmış olacak. Başka bir deyişle 4583 liralık faiz geliri stopaj yüzde 5'ken 4354 lirayken yeni oran olan yüzde 7.5'le 4239 liraya gerilemiş oldu.
Bankaların mevduatı daha cazip hale getirmek için faizi daha da artırması ve bir nebze de olsa artan stopaj oranlarının hissedilmesinin azalmasını sağlaması bekleniyor. Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı ve bankalar da bu nedenle mevduat faizinde yükseliş sağlayamadı.

31 Temmuz'a kadar geçerli

Mevduata uygulanan yeni stopaj oranları 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra stopaj oranları güncellenmezse yüzde 15'e çıkması bekleniyor.

Stopaj nedir?

Stopaj (kaynaktan kesme), gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder.

Stopaj, gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden ödeme tutarının bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir. Türkiye gibi beyan esasının geçerli olduğu vergi sistemlerinde stopaj istisna teşkil etmektedir.

Yeni stopaj oranı ne oldu?

Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihlerinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları yeniden tespit edildi.

Bu oranlar, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 5, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde 2,5 olarak uygulanacak.
TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
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Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
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