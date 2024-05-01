https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/turk-lirasi-mevduata-uygulanan-stopaj-oranlari-degisti-1083339359.html
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Sputnik Türkiye
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 7,5 olarak uygulanacak. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T00:31+0300
2024-05-01T00:31+0300
2024-05-01T00:32+0300
türkiye
türk lirası
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Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseldi. 1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı, yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseldi.
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türk lirası
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
00:31 01.05.2024 (güncellendi: 00:32 01.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 7,5 olarak uygulanacak.
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseldi. 1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı, yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseldi.