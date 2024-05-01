https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/turk-lirasi-mevduata-uygulanan-stopaj-oranlari-degisti-1083339359.html

Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti

Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti

Sputnik Türkiye

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 7,5 olarak uygulanacak. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T00:31+0300

2024-05-01T00:31+0300

2024-05-01T00:32+0300

türkiye

türk lirası

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Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseldi. 1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı, yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseldi.

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