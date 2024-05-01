https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/mujdat-gezen-duyurmustu-aciklama-geldi-kizilcik-serbeti-final-mi-yapiyor-1083345925.html
Müjdat Gezen duyurmuştu, açıklama geldi: Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor?
Müjdat Gezen duyurmuştu, açıklama geldi: Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor?
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Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı ve her bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitleyen "Kızılcık... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T07:58+0300
2024-05-01T07:58+0300
2024-05-01T07:58+0300
kızılcık şerbeti
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müjdat gezen
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Haftanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan 'Kızılcık Şerbeti' için Müjdat Gezen'den açıklama geldi. Gezen "Kızılcık Şerbeti'nde çalışan arkadaşların bir grubu 'dizi artık haziranda bitse de önümüzdeki sezon devam etmese' demeye başlamışlar" dedi.Müjdat Gezen'in bu açıklamasının ardından 'Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor' iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Projenin başrol oyuncularından Doğukan Güngör konuya dair açıklama yaptı.Dizide Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kim demiş bizim haberimiz yok? Gayet mutluyuz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/kizilcik-serbetinin-nilayindan-itiraf-dogukan-gungor-ve-sila-turkoglu-kuslugunde-cannes-detayi-1083256098.html
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kızılcık şerbeti final mi yapıyor, kızılcık şerbo ne demek, kızılcık şerbeti final, kızılcık şerbeti bitiyor mu
kızılcık şerbeti final mi yapıyor, kızılcık şerbo ne demek, kızılcık şerbeti final, kızılcık şerbeti bitiyor mu
Müjdat Gezen duyurmuştu, açıklama geldi: Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor?
Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı ve her bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitleyen "Kızılcık Şerbeti" dizisi, dikkat çekici bir başarı grafiği yakalamış durumda. Ancak, son zamanlarda dizinin final yapacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Peki, Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor?
Haftanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan 'Kızılcık Şerbeti' için Müjdat Gezen'den açıklama geldi. Gezen "Kızılcık Şerbeti'nde çalışan arkadaşların bir grubu 'dizi artık haziranda bitse de önümüzdeki sezon devam etmese' demeye başlamışlar" dedi.
Müjdat Gezen'in bu açıklamasının ardından 'Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor' iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Projenin başrol oyuncularından Doğukan Güngör konuya dair açıklama yaptı.
Dizide Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kim demiş bizim haberimiz yok? Gayet mutluyuz" ifadelerini kullandı.