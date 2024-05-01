https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/mujdat-gezen-duyurmustu-aciklama-geldi-kizilcik-serbeti-final-mi-yapiyor-1083345925.html

Müjdat Gezen duyurmuştu, açıklama geldi: Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor?

Müjdat Gezen duyurmuştu, açıklama geldi: Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor?

Sputnik Türkiye

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı ve her bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitleyen "Kızılcık... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T07:58+0300

2024-05-01T07:58+0300

2024-05-01T07:58+0300

kızılcık şerbeti

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müjdat gezen

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Haftanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan 'Kızılcık Şerbeti' için Müjdat Gezen'den açıklama geldi. Gezen "Kızılcık Şerbeti'nde çalışan arkadaşların bir grubu 'dizi artık haziranda bitse de önümüzdeki sezon devam etmese' demeye başlamışlar" dedi.Müjdat Gezen'in bu açıklamasının ardından 'Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor' iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Projenin başrol oyuncularından Doğukan Güngör konuya dair açıklama yaptı.Dizide Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kim demiş bizim haberimiz yok? Gayet mutluyuz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/kizilcik-serbetinin-nilayindan-itiraf-dogukan-gungor-ve-sila-turkoglu-kuslugunde-cannes-detayi-1083256098.html

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