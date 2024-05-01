Kulüpler Birliği karar verdi: TFF erken seçime mi gidiyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kakao fiyatlarının artık daha yukarı gitmesine imkan yok'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye tohum üretiminde dışa bağımlı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
'Açlık grevi' ile cezaevinden çıkıp kuaföre koştu
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türk vatandaşlarının vize çilesi büyüyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Peki hangi yollar kapalı olacak?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Ligden düşme potasındaki takımların durumu
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Tüketici Hakları Derneği Başkanı bilgilendiriyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
18:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
12:13
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
13:04
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
13:33
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
15:29
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
20:37
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
21:12
21 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/kulupler-birligi-karar-verdi-tff-erken-secime-mi-gidiyor-1083346058.html
Kulüpler Birliği karar verdi: TFF erken seçime mi gidiyor?
Kulüpler Birliği karar verdi: TFF erken seçime mi gidiyor?
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinin erkene alınması için düzenlenen imza kampanyasında toplanan toplam imza sayısı belli olurken, gereken imza... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T08:06+0300
2024-05-01T08:06+0300
spor
kulüpler birliği
kulüpler birliği vakfı
tff merkez hakem kurulu
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
imza
seçim
erken seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/10/1079724838_240:0:3760:1980_1920x0_80_0_0_879b51cb72fda51335dd9333b62f9906.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinin erkene alınması için düzenlenen imza kampanyasında toplanan toplam imza sayısı belli oldu.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF seçiminin erkene alınması için 120'si resmen TFF'ye ulaşan, 20'si noterde imzalanan ancak henüz TFF'ye iletilmeyen 140 imza toplandı.Habere göre; Perşembe günü Kulüpler Birliği'nin yapacağı basın toplantısında noter huzurunda toplanan ıslak imzalı belgeler basınla paylaşılacak.304 delegesi bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nun erken seçime gitmesi için delegelerin en az yüzde 40'ının imza vermesi gerekiyor. TFF'nin seçim tarihini erkene çekmesi için gereken kongreyi toplayacak rakamın 130 olması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/galatasaraydan-ayrilacak-isimleri-tek-tek-acikladi-ikisinden-biri-kesin-gidecek-1083345032.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/10/1079724838_680:0:3320:1980_1920x0_80_0_0_8804bfd67e2a49ddf10997af3169b053.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kulüpler birliği, kulüpler birliği vakfı, tff merkez hakem kurulu, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, imza, seçim, erken seçim
kulüpler birliği, kulüpler birliği vakfı, tff merkez hakem kurulu, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, imza, seçim, erken seçim

Kulüpler Birliği karar verdi: TFF erken seçime mi gidiyor?

08:06 01.05.2024
© İHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© İHA
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinin erkene alınması için düzenlenen imza kampanyasında toplanan toplam imza sayısı belli olurken, gereken imza sayısının da toplandığı öne sürüldü.
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinin erkene alınması için düzenlenen imza kampanyasında toplanan toplam imza sayısı belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF seçiminin erkene alınması için 120'si resmen TFF'ye ulaşan, 20'si noterde imzalanan ancak henüz TFF'ye iletilmeyen 140 imza toplandı.
Habere göre; Perşembe günü Kulüpler Birliği'nin yapacağı basın toplantısında noter huzurunda toplanan ıslak imzalı belgeler basınla paylaşılacak.
304 delegesi bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nun erken seçime gitmesi için delegelerin en az yüzde 40'ının imza vermesi gerekiyor. TFF'nin seçim tarihini erkene çekmesi için gereken kongreyi toplayacak rakamın 130 olması gerekiyor.
Galatasaray, logo, forma - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
SPOR
Galatasaray'dan ayrılacak isimleri tek tek açıkladı: 'İkisinden biri kesin gidecek'
07:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала