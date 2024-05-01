https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/kulupler-birligi-karar-verdi-tff-erken-secime-mi-gidiyor-1083346058.html
Kulüpler Birliği karar verdi: TFF erken seçime mi gidiyor?
Kulüpler Birliği karar verdi: TFF erken seçime mi gidiyor?
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinin erkene alınması için düzenlenen imza kampanyasında toplanan toplam imza sayısı belli olurken, gereken imza... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T08:06+0300
2024-05-01T08:06+0300
2024-05-01T08:06+0300
spor
kulüpler birliği
kulüpler birliği vakfı
tff merkez hakem kurulu
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
imza
seçim
erken seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/10/1079724838_240:0:3760:1980_1920x0_80_0_0_879b51cb72fda51335dd9333b62f9906.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinin erkene alınması için düzenlenen imza kampanyasında toplanan toplam imza sayısı belli oldu.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF seçiminin erkene alınması için 120'si resmen TFF'ye ulaşan, 20'si noterde imzalanan ancak henüz TFF'ye iletilmeyen 140 imza toplandı.Habere göre; Perşembe günü Kulüpler Birliği'nin yapacağı basın toplantısında noter huzurunda toplanan ıslak imzalı belgeler basınla paylaşılacak.304 delegesi bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nun erken seçime gitmesi için delegelerin en az yüzde 40'ının imza vermesi gerekiyor. TFF'nin seçim tarihini erkene çekmesi için gereken kongreyi toplayacak rakamın 130 olması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/galatasaraydan-ayrilacak-isimleri-tek-tek-acikladi-ikisinden-biri-kesin-gidecek-1083345032.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/10/1079724838_680:0:3320:1980_1920x0_80_0_0_8804bfd67e2a49ddf10997af3169b053.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kulüpler birliği, kulüpler birliği vakfı, tff merkez hakem kurulu, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, imza, seçim, erken seçim
kulüpler birliği, kulüpler birliği vakfı, tff merkez hakem kurulu, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, imza, seçim, erken seçim
Kulüpler Birliği karar verdi: TFF erken seçime mi gidiyor?
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinin erkene alınması için düzenlenen imza kampanyasında toplanan toplam imza sayısı belli olurken, gereken imza sayısının da toplandığı öne sürüldü.
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinin erkene alınması için düzenlenen imza kampanyasında toplanan toplam imza sayısı belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF seçiminin erkene alınması için 120'si resmen TFF'ye ulaşan, 20'si noterde imzalanan ancak henüz TFF'ye iletilmeyen 140 imza toplandı.
Habere göre; Perşembe günü Kulüpler Birliği'nin yapacağı basın toplantısında noter huzurunda toplanan ıslak imzalı belgeler basınla paylaşılacak.
304 delegesi bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nun erken seçime gitmesi için delegelerin en az yüzde 40'ının imza vermesi gerekiyor. TFF'nin seçim tarihini erkene çekmesi için gereken kongreyi toplayacak rakamın 130 olması gerekiyor.