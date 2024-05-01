https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/kulupler-birligi-karar-verdi-tff-erken-secime-mi-gidiyor-1083346058.html

Kulüpler Birliği karar verdi: TFF erken seçime mi gidiyor?

Kulüpler Birliği karar verdi: TFF erken seçime mi gidiyor?

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinin erkene alınması için düzenlenen imza kampanyasında toplanan toplam imza sayısı belli olurken, gereken imza... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T08:06+0300

2024-05-01T08:06+0300

2024-05-01T08:06+0300

spor

kulüpler birliği

kulüpler birliği vakfı

tff merkez hakem kurulu

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

imza

seçim

erken seçim

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Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinin erkene alınması için düzenlenen imza kampanyasında toplanan toplam imza sayısı belli oldu.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF seçiminin erkene alınması için 120'si resmen TFF'ye ulaşan, 20'si noterde imzalanan ancak henüz TFF'ye iletilmeyen 140 imza toplandı.Habere göre; Perşembe günü Kulüpler Birliği'nin yapacağı basın toplantısında noter huzurunda toplanan ıslak imzalı belgeler basınla paylaşılacak.304 delegesi bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nun erken seçime gitmesi için delegelerin en az yüzde 40'ının imza vermesi gerekiyor. TFF'nin seçim tarihini erkene çekmesi için gereken kongreyi toplayacak rakamın 130 olması gerekiyor.

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kulüpler birliği, kulüpler birliği vakfı, tff merkez hakem kurulu, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, imza, seçim, erken seçim