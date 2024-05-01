Galatasaray'dan ayrılacak isimleri tek tek açıkladı: 'İkisinden biri kesin gidecek'
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! Süper Lig'de zafer arayışında olan kulüp, 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesinde Dursun Özbek'in liderliğindeki liste netlik kazanıyor. Galatasaray'ın seçim öncesi atmosferi giderek ısınıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılacak isimler konusunda detaylı bilgiler de paylaşılıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da bir yandan seçim hazırlıkları da yapılmaya başlandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulda aday olacağını açıklamıştı.
Seçim sürecinde Galatasaray camiası, geleceğe dair umutlarını ve beklentilerini bu listeyle ilişkilendiriyor. Özellikle kulübün geleceğini şekillendirecek isimlerin listeye dahil olması veya olmaması, taraftarlar arasında yoğun tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Dursun Özbek'in listesi netlik kazanmaya başlarken Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak'ın seçimde yer alıp almayacağı konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
Gazeteci Nevzat Dindar, sarı-kırmızılılardan ayrılacak yıldız isimleri açıkladı:
Okan Buruk kalacak mı?
Galatasaray'ın yeni bir efsanesini izliyoruz. Okan Buruk, Fatih Terim'in rekorunu kırmadan gidemez. Okan Buruk, İtalya'ya gidecek ama bugün değil. Seneye de değil. Okan Buruk'la özel sohbetimi de paylaşayım bu konuyla ilgili. Okan Buruk çok rahar İtalya'daki orta düzey takımları çalıştırabilir. Tudor bile Galatasaray özgeçmişiyle nerelere gitti. Lazio, Marsilya, Hellas Verona gibi takımlarda görev yaptı. Okan Buruk'a ilgi var. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynattığı pozitif futbolla dikkat çeken bir teknik direktör. Modern futbol oynatan hocalara karşı bir ilgi var. Herkes Pep değil. Hep iyi imkanlara da sahip oldu. Arteta yine genç nesil hocalar arasında dikkat çekiyor. Okan Buruk şampiyonluktan bir gün sonra evinde gerçekleştirdiğim röportajda "Burada gerçekleştirmek istediğim planlarım var. Önceliğim her zaman Galatasaray. Avrupa herkesin hayalidir ama öncelikle burada gerçekleştirmek istediğim hayaller var." demişti. Yeni bir Inter serüvenini ne Okan Buruk ne Galatasaray kabul eder. Okan Buruk en az 3 sene daha Galatasaray'da kalacak.
Galatasaray'dan ayrılacak isimler kimler?
Sergio Oliveira gelecek sezon yok. Ndombele'yi de yeni sezonda görmeyeceğiz. Aurier, Vinicius, Zaha-Tete ikilisinden biri kesin olmaz. Nelsson veya Sanchez'den birisi kesin satılır. Kiralıktan dönen oyunculardan bir tek Zaniolo belki kalabilir. Cicaldau, Morutan gibi dönecek oyuncular da gidecek. Burada kritik oyuncu Mertens.. Okan hocanın 'Mutlaka kalsın' dediği Mertens'in kararı önemli. Galatasaray'dan yıllık 4 milyon euro kazanıyor. ailesi burada mutlu. Bir Napoli efsanesi Galatasaray, Mertens'in kararını bekliyor. Mertens pozitif bir oyuncu olduğu için olumlu düşünmek istiyorum. Juventus'a gitmedi Galatasaray'a geldi. Devre arasında Suudi Arabistan'dan gelen teklifi de geri çevirmişti. Mertens konusunda garanti veremiyorum.
Yeni yönetimde Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak olacak mı?
Dursun Özbek yeniden aday olacağını açıkladı. Liste konusunda hiç olmadığı kadar başkana ilgi var. Geride bıraktığımız 2 seneye baktığımızda başarılı bir yönetim var. Şimdi Bankalar birliği anlaşmasından çıkacak ve Galatasaray'a gelir getirecek projeler de bitecek. Galatasaray'da herkesin listelere talip olduğunu duyuyorum. Yönetimde beklediğim yeni yüzleri söyleyebilirim. Abdurrahim Albayrak'ın bir ilgisi var ama Dursun Özbek henüz kararını vermedi. Belli bir kariyeri ve tecrübesi var. Metin Öztürk varken Abdurrahim Albayrak'ın ikinci başkan olması da tartışma konusu olur. Diğer tarafta Erden Timur gerçeği var. Erden Timur'un vereceği karar önemli. Çok yogun, bazen çok yalnız kalmış Erden Timur gerçeği de var. Tehdit edildi ailesini belli bir noktada ihmal etmek zorunda kaldı. Bu sene de şampiyonluk yaşanırsa bu Erden Timur'a artı yazacaktır. Başkanla iyi bir diyaloğun olduğunu da söyleyelim. Galatasaray'da bırakma diye bir şey olmaz. Dursun Özbek gel derse gidilir. İsimler konusunda GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun listede olacağını düşünüyorum. Cuma günü saat 16.00'ya kadar kesin liste verilene kadar konuşmak doğru olmaz. Turgay Kıran şu an seçime girse 150 oy bile alamaz. Turgay Kıran bir çıkış yaptı ama verdiği mesajlar muhalefetin oraya yerleştirmek istediği bir isimmiş gibi duruyor.