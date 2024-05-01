Galatasaray'dan ayrılacak isimleri tek tek açıkladı: 'İkisinden biri kesin gidecek'

Dursun Özbek yeniden aday olacağını açıkladı. Liste konusunda hiç olmadığı kadar başkana ilgi var. Geride bıraktığımız 2 seneye baktığımızda başarılı bir yönetim var. Şimdi Bankalar birliği anlaşmasından çıkacak ve Galatasaray'a gelir getirecek projeler de bitecek. Galatasaray'da herkesin listelere talip olduğunu duyuyorum. Yönetimde beklediğim yeni yüzleri söyleyebilirim. Abdurrahim Albayrak'ın bir ilgisi var ama Dursun Özbek henüz kararını vermedi. Belli bir kariyeri ve tecrübesi var. Metin Öztürk varken Abdurrahim Albayrak'ın ikinci başkan olması da tartışma konusu olur. Diğer tarafta Erden Timur gerçeği var. Erden Timur'un vereceği karar önemli. Çok yogun, bazen çok yalnız kalmış Erden Timur gerçeği de var. Tehdit edildi ailesini belli bir noktada ihmal etmek zorunda kaldı. Bu sene de şampiyonluk yaşanırsa bu Erden Timur'a artı yazacaktır. Başkanla iyi bir diyaloğun olduğunu da söyleyelim. Galatasaray'da bırakma diye bir şey olmaz. Dursun Özbek gel derse gidilir. İsimler konusunda GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun listede olacağını düşünüyorum. Cuma günü saat 16.00'ya kadar kesin liste verilene kadar konuşmak doğru olmaz. Turgay Kıran şu an seçime girse 150 oy bile alamaz. Turgay Kıran bir çıkış yaptı ama verdiği mesajlar muhalefetin oraya yerleştirmek istediği bir isimmiş gibi duruyor.