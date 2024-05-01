IŞİD’e 12 ilde gerçekleştirilen büyük operasyonu Yerlikaya duyurdu

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Antep, Urfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.