https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/iside-12-ilde-gerceklestirilen-buyuk-operasyonu-yerlikaya-duyurdu-1083346924.html
IŞİD’e 12 ilde gerçekleştirilen büyük operasyonu Yerlikaya duyurdu
IŞİD’e 12 ilde gerçekleştirilen büyük operasyonu Yerlikaya duyurdu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan-34 operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T08:39+0300
2024-05-01T08:39+0300
2024-05-01T08:39+0300
işid
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ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD’e yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Antep, Urfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/taksim-meydani-kapatildi-sarachanede-toplanmalar-basladi-1083346197.html
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işid, deaş, daeş, operasyon, ali yerlikaya
işid, deaş, daeş, operasyon, ali yerlikaya
IŞİD’e 12 ilde gerçekleştirilen büyük operasyonu Yerlikaya duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan-34 operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD’e yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Antep, Urfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.