https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/taksim-meydani-kapatildi-sarachanede-toplanmalar-basladi-1083346197.html
Taksim Meydanı kapatıldı: Saraçhane'de toplanmalar başladı
Taksim Meydanı kapatıldı: Saraçhane'de toplanmalar başladı
Sputnik Türkiye
Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alınırken, alanda toplanmalar başladı. Taksim'e çıkan... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T08:14+0300
2024-05-01T08:14+0300
2024-05-01T08:30+0300
saraçhane
türkiye
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs işçi bayramı
kutlama
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disk genel iş sendikası
disk basın iş
konfederasyon
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı. Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi.Valiliğin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/taksime-cikan-tum-yollar-kapatiliyor-1083344200.html
saraçhane
türkiye
taksim
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Taksim Meydanı kapatıldı: Saraçhane'de toplanmalar başladı
08:14 01.05.2024 (güncellendi: 08:30 01.05.2024)
Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alınırken, alanda toplanmalar başladı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı. Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi.
Valiliğin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.