https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/taksim-meydani-kapatildi-sarachanede-toplanmalar-basladi-1083346197.html

Taksim Meydanı kapatıldı: Saraçhane'de toplanmalar başladı

Taksim Meydanı kapatıldı: Saraçhane'de toplanmalar başladı

Sputnik Türkiye

Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alınırken, alanda toplanmalar başladı. Taksim'e çıkan... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T08:14+0300

2024-05-01T08:14+0300

2024-05-01T08:30+0300

saraçhane

türkiye

1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

1 mayıs işçi bayramı

kutlama

disk

disk genel iş sendikası

disk basın iş

konfederasyon

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı. Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi.Valiliğin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/taksime-cikan-tum-yollar-kapatiliyor-1083344200.html

saraçhane

türkiye

taksim

taksim meydanı

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