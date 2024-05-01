https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/icisleri-bakani-yerlikayadan-1-mayis-etkinliklerine-iliskin-aciklama-1083378244.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 1 Mayıs etkinliklerine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 1 Mayıs etkinliklerine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 4 ilde izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan ve polise saldıran 226 kişinin... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T19:53+0300

2024-05-01T19:53+0300

2024-05-01T19:53+0300

türkiye

ali yerlikaya

1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs nedeniyle siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilde 210 etkinlik düzenlendiğini belirtti.Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 241 bin kişinin katıldığını anlatan Yerlikaya, "İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul'da 217, Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere 226 şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 28 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralandı" ifadelerini kullandı.Bakan Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan bakan yardımcılarına, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yöneticileri ile güvenlik güçlerine teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/istanbuldaki-1-mayis-kutlamalarinda-28-polis-memuru-yaralandi-1083373079.html

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Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü