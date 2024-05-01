https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/istanbuldaki-1-mayis-kutlamalarinda-28-polis-memuru-yaralandi-1083373079.html
İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında 28 polis memuru yaralandı
İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında 28 polis memuru yaralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleşen gösteriler sırasında 28 polis memurunun yaralandığı açıklandı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T17:01+0300
2024-05-01T17:01+0300
2024-05-01T17:01+0300
türkiye
istanbul
1 mayıs
polis akademisi
yaralı
yaralanma
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İstanbul'da yapılan kutlamalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 42 bin 434 personel görev yaptı.Saraçhane başta olmak üzere çeşitli noktalardan, bazı siyasi parti ve sendika üyelerinin de bulunduğu grupların Taksim Meydanı'na çıkması engellenirken, atılan taşlar ve bayrak sopalarıyla saldırıya uğrayan 28 polis memuru yaralandı.Yaralı polis memurları hastanelerde tedavi altına alındı.Bu arada, Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 210 kişinin, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/yerlikaya-taksim-meydanina-ilerlemeye-calisan-ve-polislerimize-saldiran-210-sahis-gozaltina-alindi-1083371285.html
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istanbul, 1 mayıs, polis akademisi, yaralı, yaralanma
istanbul, 1 mayıs, polis akademisi, yaralı, yaralanma
İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında 28 polis memuru yaralandı
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleşen gösteriler sırasında 28 polis memurunun yaralandığı açıklandı.
İstanbul'da yapılan kutlamalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 42 bin 434 personel görev yaptı.
Saraçhane başta olmak üzere çeşitli noktalardan, bazı siyasi parti ve sendika üyelerinin de bulunduğu grupların Taksim Meydanı'na çıkması engellenirken, atılan taşlar ve bayrak sopalarıyla saldırıya uğrayan 28 polis memuru yaralandı.
Yaralı polis memurları hastanelerde tedavi altına alındı.
Bu arada, Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 210 kişinin, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.