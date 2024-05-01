https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/istanbuldaki-1-mayis-kutlamalarinda-28-polis-memuru-yaralandi-1083373079.html

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında 28 polis memuru yaralandı

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında 28 polis memuru yaralandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleşen gösteriler sırasında 28 polis memurunun yaralandığı açıklandı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T17:01+0300

2024-05-01T17:01+0300

2024-05-01T17:01+0300

türkiye

istanbul

1 mayıs

polis akademisi

yaralı

yaralanma

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İstanbul'da yapılan kutlamalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 42 bin 434 personel görev yaptı.Saraçhane başta olmak üzere çeşitli noktalardan, bazı siyasi parti ve sendika üyelerinin de bulunduğu grupların Taksim Meydanı'na çıkması engellenirken, atılan taşlar ve bayrak sopalarıyla saldırıya uğrayan 28 polis memuru yaralandı.Yaralı polis memurları hastanelerde tedavi altına alındı.Bu arada, Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 210 kişinin, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/yerlikaya-taksim-meydanina-ilerlemeye-calisan-ve-polislerimize-saldiran-210-sahis-gozaltina-alindi-1083371285.html

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istanbul, 1 mayıs, polis akademisi, yaralı, yaralanma