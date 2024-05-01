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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/istanbuldaki-1-mayis-kutlamalarinda-28-polis-memuru-yaralandi-1083373079.html
İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında 28 polis memuru yaralandı
İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında 28 polis memuru yaralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleşen gösteriler sırasında 28 polis memurunun yaralandığı açıklandı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T17:01+0300
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1 mayıs
polis akademisi
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İstanbul'da yapılan kutlamalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 42 bin 434 personel görev yaptı.Saraçhane başta olmak üzere çeşitli noktalardan, bazı siyasi parti ve sendika üyelerinin de bulunduğu grupların Taksim Meydanı'na çıkması engellenirken, atılan taşlar ve bayrak sopalarıyla saldırıya uğrayan 28 polis memuru yaralandı.Yaralı polis memurları hastanelerde tedavi altına alındı.Bu arada, Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 210 kişinin, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/yerlikaya-taksim-meydanina-ilerlemeye-calisan-ve-polislerimize-saldiran-210-sahis-gozaltina-alindi-1083371285.html
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istanbul, 1 mayıs, polis akademisi, yaralı, yaralanma
istanbul, 1 mayıs, polis akademisi, yaralı, yaralanma

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında 28 polis memuru yaralandı

17:01 01.05.2024
© İHA / İSMAİL COŞKUN-AW194522Saraçhane'de 1 Mayıs'ta sendika üyeleri ve polis arasında arbede
Saraçhane'de 1 Mayıs'ta sendika üyeleri ve polis arasında arbede - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© İHA / İSMAİL COŞKUN-AW194522
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleşen gösteriler sırasında 28 polis memurunun yaralandığı açıklandı.
İstanbul'da yapılan kutlamalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 42 bin 434 personel görev yaptı.
Saraçhane başta olmak üzere çeşitli noktalardan, bazı siyasi parti ve sendika üyelerinin de bulunduğu grupların Taksim Meydanı'na çıkması engellenirken, atılan taşlar ve bayrak sopalarıyla saldırıya uğrayan 28 polis memuru yaralandı.
Yaralı polis memurları hastanelerde tedavi altına alındı.
Bu arada, Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 210 kişinin, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Saraçhane'de güvenlik önlemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
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Yerlikaya: Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alındı
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