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Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.Fed politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.Fed/FOMC, "Son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerleme aksadı" açıklamasını yaptıç
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fed, fed

Fed faiz kararını açıkladı

21:02 01.05.2024 (güncellendi: 21:26 01.05.2024)
© AFP 2023New York Fed
New York Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AFP 2023
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.
Fed politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed/FOMC, "Son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerleme aksadı" açıklamasını yaptıç
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