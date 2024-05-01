https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/fed-faiz-kararini-acikladi-1083379321.html
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T21:02+0300
2024-05-01T21:02+0300
2024-05-01T21:26+0300
fed
fed
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ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.Fed politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.Fed/FOMC, "Son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerleme aksadı" açıklamasını yaptıç
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fed, fed
Fed faiz kararını açıkladı
21:02 01.05.2024 (güncellendi: 21:26 01.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.
Fed politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed/FOMC, "Son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerleme aksadı" açıklamasını yaptıç