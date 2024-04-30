Yolda babasıyla yürürken ilahi okuyan kıza kızıp bağıran kadın hakkında adli işlem başlatıldı
07:15 30.04.2024 (güncellendi: 07:24 30.04.2024)
© EREN YEŞİL-AW193285Tacettin Kutay
© EREN YEŞİL-AW193285
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Türk-Alman Üniversitesi Akademisyeni ve Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay’ın 6 yaşındaki kızını sözlü taciz ettiği ileri sürülen kadın hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama-Hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Göztepe'de sokakta yürürken kızının ilahi söylemeye başlaması ardından sokaktaki bir kadının küçük kıza "Bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı? El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız" diyen kadın hakkında adli işlem başlatıldı.
Türk Alman Üniversitesi Akademisyeni ve Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay, sosyal medyada olaya ilişkin paylaşım yaparak şunları yazdı:
6 yaşındaki kızım Fulya ile Göztepe’de yürüyorduk. İlahi söylemek istedi ve 'Ey aşıkı dildade' okumaya başladı. 'Lailahe illallah Muhammedurrasulullah' derken videodaki kadın yanımızdan geçiyordu. Durdu ve Fulya’ya 'Bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı?' diye sordu. 'Ben öğretiyorum' dedim. 'El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız' dedi. Bu gemi azıya almışlık, şuursuzluk sokak ortasında altı yaşında çocukları sözlü taciz etmeye kadar vardı. Varın gerisini siz hesap edin.
Edinilen bilgilere göre, Kutay’ın polisi araması üzerine M.G. (73) isimli şüpheli işlemler için karakola götürülürken her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
6 yaşındaki kızım Fulya Göztepe’de yürüyorduk. İlahi söylemek istedi ve ey aşıkı dildade okumaya başladı. Lailahe illallah Muhammedurrasulullah derken videodaki kadın yanımızdan geçiyordu. Durdu ve Fulya’ya “bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı?” Diye sordu. pic.twitter.com/vKWaHy4ImW— Taceddin Kutay (@Taceddin_Kutay) April 29, 2024
Emekli hemşire olduğu öğrenilen M.G. hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama- Hakaret' suçlarından, Kutay hakkında ise 'Hakaret' suçundan adli işlem başlatıldı.
Dosyaları ikmalen adliyeye gönderilen şahıslar adli makamlarca karakoldan serbest bırakıldı.
Dosyaları ikmalen adliyeye gönderilen şahıslar adli makamlarca karakoldan serbest bırakıldı.