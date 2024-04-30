https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/yolda-babasiyla-yururken-ilahi-okuyan-kiza-kizip-bagiran-kadin-hakkinda-adli-islem-baslatildi-1083295532.html

Yolda babasıyla yürürken ilahi okuyan kıza kızıp bağıran kadın hakkında adli işlem başlatıldı

Yolda babasıyla yürürken ilahi okuyan kıza kızıp bağıran kadın hakkında adli işlem başlatıldı

Sputnik Türkiye

Türk-Alman Üniversitesi Akademisyeni ve Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay’ın 6 yaşındaki kızını sözlü taciz ettiği ileri sürülen kadın hakkında "Halkı Kin... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T07:15+0300

2024-04-30T07:15+0300

2024-04-30T07:24+0300

türkiye

taciz

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ilahi

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Göztepe'de sokakta yürürken kızının ilahi söylemeye başlaması ardından sokaktaki bir kadının küçük kıza "Bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı? El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız" diyen kadın hakkında adli işlem başlatıldı. Türk Alman Üniversitesi Akademisyeni ve Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay, sosyal medyada olaya ilişkin paylaşım yaparak şunları yazdı: Edinilen bilgilere göre, Kutay’ın polisi araması üzerine M.G. (73) isimli şüpheli işlemler için karakola götürülürken her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.Emekli hemşire olduğu öğrenilen M.G. hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama- Hakaret' suçlarından, Kutay hakkında ise 'Hakaret' suçundan adli işlem başlatıldı.Dosyaları ikmalen adliyeye gönderilen şahıslar adli makamlarca karakoldan serbest bırakıldı.

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taciz, ilahi, ilahi, akademisyen, hemşire, islam, din, kız, kız çocuğu