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Yolda babasıyla yürürken ilahi okuyan kıza kızıp bağıran kadın hakkında adli işlem başlatıldı
Yolda babasıyla yürürken ilahi okuyan kıza kızıp bağıran kadın hakkında adli işlem başlatıldı
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Türk-Alman Üniversitesi Akademisyeni ve Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay’ın 6 yaşındaki kızını sözlü taciz ettiği ileri sürülen kadın hakkında "Halkı Kin... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T07:15+0300
2024-04-30T07:24+0300
türkiye
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ilahi
ilahi
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Göztepe'de sokakta yürürken kızının ilahi söylemeye başlaması ardından sokaktaki bir kadının küçük kıza "Bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı? El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız" diyen kadın hakkında adli işlem başlatıldı. Türk Alman Üniversitesi Akademisyeni ve Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay, sosyal medyada olaya ilişkin paylaşım yaparak şunları yazdı: Edinilen bilgilere göre, Kutay’ın polisi araması üzerine M.G. (73) isimli şüpheli işlemler için karakola götürülürken her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.Emekli hemşire olduğu öğrenilen M.G. hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama- Hakaret' suçlarından, Kutay hakkında ise 'Hakaret' suçundan adli işlem başlatıldı.Dosyaları ikmalen adliyeye gönderilen şahıslar adli makamlarca karakoldan serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/korhan-berzegin-evinin-yakininda-yeni-kemik-parcalari-bulundu-1083294076.html
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taciz, ilahi, ilahi, akademisyen, hemşire, islam, din, kız, kız çocuğu
taciz, ilahi, ilahi, akademisyen, hemşire, islam, din, kız, kız çocuğu

Yolda babasıyla yürürken ilahi okuyan kıza kızıp bağıran kadın hakkında adli işlem başlatıldı

07:15 30.04.2024 (güncellendi: 07:24 30.04.2024)
© EREN YEŞİL-AW193285Tacettin Kutay
Tacettin Kutay - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© EREN YEŞİL-AW193285
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Türk-Alman Üniversitesi Akademisyeni ve Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay’ın 6 yaşındaki kızını sözlü taciz ettiği ileri sürülen kadın hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama-Hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Göztepe'de sokakta yürürken kızının ilahi söylemeye başlaması ardından sokaktaki bir kadının küçük kıza "Bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı? El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız" diyen kadın hakkında adli işlem başlatıldı.
Türk Alman Üniversitesi Akademisyeni ve Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay, sosyal medyada olaya ilişkin paylaşım yaparak şunları yazdı:
6 yaşındaki kızım Fulya ile Göztepe’de yürüyorduk. İlahi söylemek istedi ve 'Ey aşıkı dildade' okumaya başladı. 'Lailahe illallah Muhammedurrasulullah' derken videodaki kadın yanımızdan geçiyordu. Durdu ve Fulya’ya 'Bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı?' diye sordu. 'Ben öğretiyorum' dedim. 'El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız' dedi. Bu gemi azıya almışlık, şuursuzluk sokak ortasında altı yaşında çocukları sözlü taciz etmeye kadar vardı. Varın gerisini siz hesap edin.
Edinilen bilgilere göre, Kutay’ın polisi araması üzerine M.G. (73) isimli şüpheli işlemler için karakola götürülürken her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
Emekli hemşire olduğu öğrenilen M.G. hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama- Hakaret' suçlarından, Kutay hakkında ise 'Hakaret' suçundan adli işlem başlatıldı.
Dosyaları ikmalen adliyeye gönderilen şahıslar adli makamlarca karakoldan serbest bırakıldı.
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