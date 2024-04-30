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Korhan Berzeg'in evinin yakınında yeni kemik parçaları bulundu
Korhan Berzeg'in evinin yakınında yeni kemik parçaları bulundu
Sputnik Türkiye
Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki aramaların 6. günü tamamlandı. Berzeg'e ait olduğu düşünülen kafatasının üst tarafını dün bulan jandarma... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T01:58+0300
2024-04-30T02:11+0300
türkiye
korhan berzeg
balıkesir
ekonomist
kemik
arama
dna testi
dna
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'in kıyafet ve kemik parçaları ile banka ve kredi kartlarının bulunduğu bölgede Berzeg'e ait olduğu düşünülen kafatasının çene kısmı ile 3 kemik daha bulundu.Jandarma ekipleri, Berzeg'e ait kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki Fındıklı Deresi mevkiinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede 6 gün önce başlayan incelemelerini bugün de sürdürdü.3 kadavra tespit köpeği katıldıGönen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 62 personelle bölgede yapılan araştırma faaliyetlerine, 6 jandarma asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir istihbarat timi, 3 jandarma asayiş komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan gönderilen 3 kadavra tespit köpeği katıldı.Kafatasının çene kısmı ile 3 parça kemik bulunduBölgenin yoğun bitki örtüsüyle kaplı olması nedeniyle çalışmaların 6. gününde tırmıklarla arama yapan ekipler, bugün Berzeg'e ait olduğu düşünülen kafatasının çene kısmı ile 3 parça kemik buldu.Kemiklerin diğer bulunanlarla bağlantısının olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul'a gönderildiği belirtildi.Çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildiği belirtildi.Ne olmuştu?Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg Gönen'e gelerek DNA örnekleri vermiş, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği tespit edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/kayip-ekonomist-korhan-berzeg-ile-ilgili-yeni-gelisme-kafatasi-parcasi-ile-3-kemik-daha-bulundu-1083248754.html
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korhan berzeg, balıkesir, ekonomist, kemik, arama, dna testi, dna
korhan berzeg, balıkesir, ekonomist, kemik, arama, dna testi, dna

Korhan Berzeg'in evinin yakınında yeni kemik parçaları bulundu

01:58 30.04.2024 (güncellendi: 02:11 30.04.2024)
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - KUDRET ŞENEL-AW188945Korhan Berzeg
Korhan Berzeg - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - KUDRET ŞENEL-AW188945
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Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki aramaların 6. günü tamamlandı. Berzeg'e ait olduğu düşünülen kafatasının üst tarafını dün bulan jandarma ekipleri, bugün de kafatasının çene kısmı ile 3 parça daha kemik buldu.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'in kıyafet ve kemik parçaları ile banka ve kredi kartlarının bulunduğu bölgede Berzeg'e ait olduğu düşünülen kafatasının çene kısmı ile 3 kemik daha bulundu.
Jandarma ekipleri, Berzeg'e ait kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki Fındıklı Deresi mevkiinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede 6 gün önce başlayan incelemelerini bugün de sürdürdü.

3 kadavra tespit köpeği katıldı

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 62 personelle bölgede yapılan araştırma faaliyetlerine, 6 jandarma asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir istihbarat timi, 3 jandarma asayiş komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan gönderilen 3 kadavra tespit köpeği katıldı.

Kafatasının çene kısmı ile 3 parça kemik bulundu

Bölgenin yoğun bitki örtüsüyle kaplı olması nedeniyle çalışmaların 6. gününde tırmıklarla arama yapan ekipler, bugün Berzeg'e ait olduğu düşünülen kafatasının çene kısmı ile 3 parça kemik buldu.
Kemiklerin diğer bulunanlarla bağlantısının olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul'a gönderildiği belirtildi.
Çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.
Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.
Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.
Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.
Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg Gönen'e gelerek DNA örnekleri vermiş, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği tespit edilmişti.
Korhan Berzeg - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
TÜRKİYE
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme: Kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu
28 Nisan, 21:22
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