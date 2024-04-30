https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/yardimci-antrenor-heyecanlandi-surunerek-saha-kenarina-gitti-1083323188.html

Yardımcı antrenör heyecanlandı, sürünerek saha kenarına gitti

Yardımcı antrenör heyecanlandı, sürünerek saha kenarına gitti

Sputnik Türkiye

Bodrum Basketbol ile Bursa Ant Spor arasında oynanan play-off finalinde Bursa’nın yardımcı antrenörü, heyecanıyla ilgi odağı oldu. Maç boyunca yerinde... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T15:39+0300

2024-04-30T15:39+0300

2024-04-30T15:39+0300

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basketbol

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antrenör

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi finalinde Bodrum Basketbol, Bursa Ant Spor'u 84-71 mağlup ederek Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi. Büyük heyecana sahne olan maçta teknik heyetler de kenarda ter döktü. Eski basketbolcu ve Bursa Ant Spor'un yardımcı antrenörü Dilayda Erel’in kenardaki heyecanı ise görülmeye değerdi.Bir an olsun yerinde duramayan, hop oturup hop kalkan Erel, seyircilerin de ilgi odağı oldu. Kimi basketbolseverler de genç antrenörün takip ederek Dilayda Erel’in bu heyecanına ortak oldu.Hareketleriyle ünlü teknik adam Yılmaz Vural’a benzetilen Erel, hem kenardan taktik verdi hem de maçı adeta oyuncularla birlikte oynadı. Müsabakada Süper Lig biletini Bodrum ekibi alırken Dilayda Erel, büyük üzüntü yaşadı.

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basketbol, antrenör, antrenör, heyecan, sporcu