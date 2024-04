https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/kirim-parlamentosu-baskani-abdnin-ukraynaya-atacms-fuzeleri-tedariki-mazur-gorulen-cerceveyi-asti-1083222655.html

Kırım Parlamentosu Başkanı: ABD'nin Ukrayna'ya ATACMS füzeleri tedariki mazur görülen çerçeveyi aştı

Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov, ABD'nin Ukrayna’ya ATACMS taktik füzeleri tedarik etmesinin mazur görülen sınırın ötesine geçtiğini belirtti. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Sputnik’e demecinde ABD'nin Ukrayna’ya menzili arttırılmış ATACMS taktik füzeleri tedarik etmesinin mazur görülen çerçevenin ötesine geçtiğini söyledi.Konstantinov, “Amerikalılar ATACMS füzelerinin tedariki ile mazur görülen çerçevenin ötesine geçerek kendileri için hiçbir sınırın geçerli olmadığını gösterdiler. Ukrayna'da besledikleri terörist çete, hiçbir şeye aldırış etmeden uygun gördüğü herşeyi yapıyor, istediği her yeri füzelerle vuruyor” dedi.Kırımlıların on yılı aşkın süredir çeşitli ablukalar, saldırılar, sabotajlar ve terör saldırılarıyla Kırım'a zarar vermeye çalışan Ukrayna tarafını çok iyi tanıdıklarını belirten Konstantinov, “Kiev terör çetesi, üretebildikleri tek şey olan ölüm ve yıkımı olabildiğince geniş bir alana yaymayı hayal ediyor” diye konuştu.Daha önce New York Times, Pentagon’un Ukrayna'nın bir süre önce teslim aldığı uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanma imkanına sahip olacağını kabul ettiğini yazmıştı.

