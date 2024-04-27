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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/kirim-parlamentosu-baskani-abdnin-ukraynaya-atacms-fuzeleri-tedariki-mazur-gorulen-cerceveyi-asti-1083222655.html
Kırım Parlamentosu Başkanı: ABD'nin Ukrayna'ya ATACMS füzeleri tedariki mazur görülen çerçeveyi aştı
Kırım Parlamentosu Başkanı: ABD'nin Ukrayna'ya ATACMS füzeleri tedariki mazur görülen çerçeveyi aştı
Sputnik Türkiye
Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov, ABD'nin Ukrayna’ya ATACMS taktik füzeleri tedarik etmesinin mazur görülen sınırın ötesine geçtiğini belirtti. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T19:20+0300
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Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Sputnik’e demecinde ABD'nin Ukrayna’ya menzili arttırılmış ATACMS taktik füzeleri tedarik etmesinin mazur görülen çerçevenin ötesine geçtiğini söyledi.Konstantinov, “Amerikalılar ATACMS füzelerinin tedariki ile mazur görülen çerçevenin ötesine geçerek kendileri için hiçbir sınırın geçerli olmadığını gösterdiler. Ukrayna'da besledikleri terörist çete, hiçbir şeye aldırış etmeden uygun gördüğü herşeyi yapıyor, istediği her yeri füzelerle vuruyor” dedi.Kırımlıların on yılı aşkın süredir çeşitli ablukalar, saldırılar, sabotajlar ve terör saldırılarıyla Kırım'a zarar vermeye çalışan Ukrayna tarafını çok iyi tanıdıklarını belirten Konstantinov, “Kiev terör çetesi, üretebildikleri tek şey olan ölüm ve yıkımı olabildiğince geniş bir alana yaymayı hayal ediyor” diye konuştu.Daha önce New York Times, Pentagon’un Ukrayna'nın bir süre önce teslim aldığı uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanma imkanına sahip olacağını kabul ettiğini yazmıştı.
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Kırım Parlamentosu Başkanı: ABD'nin Ukrayna'ya ATACMS füzeleri tedariki mazur görülen çerçeveyi aştı

19:20 27.04.2024
© Sputnik / Виталий ТимкивKırım Rusya topraklarına yeniden katılmasını kutluyor
Kırım Rusya topraklarına yeniden katılmasını kutluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov, ABD'nin Ukrayna’ya ATACMS taktik füzeleri tedarik etmesinin mazur görülen sınırın ötesine geçtiğini belirtti.
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Sputnik’e demecinde ABD'nin Ukrayna’ya menzili arttırılmış ATACMS taktik füzeleri tedarik etmesinin mazur görülen çerçevenin ötesine geçtiğini söyledi.
Konstantinov, “Amerikalılar ATACMS füzelerinin tedariki ile mazur görülen çerçevenin ötesine geçerek kendileri için hiçbir sınırın geçerli olmadığını gösterdiler. Ukrayna'da besledikleri terörist çete, hiçbir şeye aldırış etmeden uygun gördüğü herşeyi yapıyor, istediği her yeri füzelerle vuruyor” dedi.
Kırımlıların on yılı aşkın süredir çeşitli ablukalar, saldırılar, sabotajlar ve terör saldırılarıyla Kırım'a zarar vermeye çalışan Ukrayna tarafını çok iyi tanıdıklarını belirten Konstantinov, “Kiev terör çetesi, üretebildikleri tek şey olan ölüm ve yıkımı olabildiğince geniş bir alana yaymayı hayal ediyor” diye konuştu.
Daha önce New York Times, Pentagon’un Ukrayna'nın bir süre önce teslim aldığı uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanma imkanına sahip olacağını kabul ettiğini yazmıştı.
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