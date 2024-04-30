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TBMM'de anayasa mesaisi: Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel bir araya geldi
TBMM'de anayasa mesaisi: Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel bir araya geldi
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu'nu ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T12:22+0300
2024-04-30T12:35+0300
politika
numan kurtulmuş
özgür özel
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa turlarına başladı. Bu kapsamda Kurtulmuş, şu sıralarda CHP grubunu ziyaret etti.İkili, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.'İçerikle ilgili bir cümle konuşmadık, usul konuştuk'Kurtulmuş, "İçerikle ilgili bir cümle konuşmadık, usul konuştuk. Önce yapılacak işin usulünün tespit edilmesi lazım. Partilerin anayasaları olmaz. 400'ün çok üstünde bir ittifakla yeni anayasa ortaya çıksın isteriz. Verimli, yapıcı bir görüşme oldu. Eğer gerçekleştirebilirsek en kısa sürede mayıs ayının sonunda bu işin usulüne ilişkin fikirleri almak isteriz. Önümüzdeki sene meclis açılınca müzakere ortamı başlar. Bu parlamento temsil kabiliyeti en yüksek parlamentodur. Mayıs sonuna dek usule ilişkin fikirleri almak isteriz. Belki yaz döneminde partiler tekliflerini olgunlaştırarak Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar" dedi.'Açlık yoksulluk varken yeni anayasa toplum taleplerinin neresinde tartmak lazım'Özel ise "31 Mart seçimlerinden birinci parti çıktık. İnsanların açlık gibi, yoksulluk gibi beklentileri varken yeni anayasa toplumun taleplerinin neresindedir tartmak lazım. Doğrudan cevap vermeyi CHP'nin demokrasi anlayışına uygun görmem. MYK olmak üzere yetkili organlarla değerlendireceğiz. Bir şeyin yenisini teklif ediyorsak, örneğin yeni elbise, giyeceksek alalım. Anayasaya uyacaksak, değiştirelim. Geçen sefer de iyisi yapıldı ama o anayasaya uyulmuyor. Vatandaşın sorunları ile ilgili anayasa tartışmaları, siyasetin üzerine sis olup diğer meseleleri görünmez yapmamalı" dedi
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numan kurtulmuş, özgür özel
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TBMM'de anayasa mesaisi: Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel bir araya geldi

12:22 30.04.2024 (güncellendi: 12:35 30.04.2024)
© Sputnik / Osman Nuri CeritNuman Kurtulmuş ile Özgür Özel bir araya geldi
Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Ayrıntılar geliyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu'nu ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa turlarına başladı. Bu kapsamda Kurtulmuş, şu sıralarda CHP grubunu ziyaret etti.
İkili, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

'İçerikle ilgili bir cümle konuşmadık, usul konuştuk'

Kurtulmuş, "İçerikle ilgili bir cümle konuşmadık, usul konuştuk. Önce yapılacak işin usulünün tespit edilmesi lazım. Partilerin anayasaları olmaz. 400'ün çok üstünde bir ittifakla yeni anayasa ortaya çıksın isteriz. Verimli, yapıcı bir görüşme oldu. Eğer gerçekleştirebilirsek en kısa sürede mayıs ayının sonunda bu işin usulüne ilişkin fikirleri almak isteriz. Önümüzdeki sene meclis açılınca müzakere ortamı başlar. Bu parlamento temsil kabiliyeti en yüksek parlamentodur. Mayıs sonuna dek usule ilişkin fikirleri almak isteriz. Belki yaz döneminde partiler tekliflerini olgunlaştırarak Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar" dedi.
Mehmet Uçum - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
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28 Nisan, 20:23

'Açlık yoksulluk varken yeni anayasa toplum taleplerinin neresinde tartmak lazım'

Özel ise "31 Mart seçimlerinden birinci parti çıktık. İnsanların açlık gibi, yoksulluk gibi beklentileri varken yeni anayasa toplumun taleplerinin neresindedir tartmak lazım. Doğrudan cevap vermeyi CHP'nin demokrasi anlayışına uygun görmem. MYK olmak üzere yetkili organlarla değerlendireceğiz. Bir şeyin yenisini teklif ediyorsak, örneğin yeni elbise, giyeceksek alalım. Anayasaya uyacaksak, değiştirelim. Geçen sefer de iyisi yapıldı ama o anayasaya uyulmuyor. Vatandaşın sorunları ile ilgili anayasa tartışmaları, siyasetin üzerine sis olup diğer meseleleri görünmez yapmamalı" dedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
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