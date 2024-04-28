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Cevdet Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması: Denetleyen bir mekanizmayı devreye sokmayı planlıyoruz
Cevdet Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması: Denetleyen bir mekanizmayı devreye sokmayı planlıyoruz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf önlemlerine ilişkin "Özellikle kurumların uygulamalarını izleyen, denetleyen bir mekanizmayı devreye... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber'de soruları yanıtladı.Enflasyonun düşeceğini ifade eden Yılmaz, "Aylık bazda enflasyon oranımız giderek düşecek. Yıllık bazda ise yılın ikinci yarısında hızlı düşüşü göreceğiz. Enflasyon bizim temel önceliğimiz. Vatandaşın sorunu ne ise bizim de sorunumuz odur" dedi.Kamuda tasarruf tedbrilerine ilişkin de konuşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:"Orta vadeli programımız üç yıllık bir program" diyen Yılmaz, "Burada ekonomimize ilişkin, yine çeşitli alanlara ilişkin yol haritamız ortaya kondu. Neredeyiz diye bakacak olursanız şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Orta vadeli programımız işliyor, etkilerini gösteriyor, temel büyüklükler itibariyle baktığımız zaman geçen yılı büyüme de iyi bir şekilde kapattık" diye konuştu ve şunu ekledi:'KKM dediğimiz kur korumalı mevduatta ciddi düşüşler sağlandı''Kurda geçmişe göre yine kur oynaklığının azaldığı bir dönem gördük'Yılmaz, açıklamalarının devamında şunları söyledi:Enflasyonla mücadeleye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şöyle konuştu:'Yani aylık bazda enflasyon oranımız giderek düşüş trendini gösterecek''Kişi başına gelir 13 bin doları aştı'Yılmaz, "Orta Vadeli Programımız etkilerini gösteriyor. Kişi başına gelir 13 bin doları aştı, büyüme beklenenden yüksek. İhracatımız ve turizmimiz iyi bir performans gösterdi" dedi.
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Cevdet Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması: Denetleyen bir mekanizmayı devreye sokmayı planlıyoruz

22:06 28.04.2024 (güncellendi: 22:38 28.04.2024)
© ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
© ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR-
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf önlemlerine ilişkin "Özellikle kurumların uygulamalarını izleyen, denetleyen bir mekanizmayı devreye sokmayı planlıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber'de soruları yanıtladı.
Enflasyonun düşeceğini ifade eden Yılmaz, "Aylık bazda enflasyon oranımız giderek düşecek. Yıllık bazda ise yılın ikinci yarısında hızlı düşüşü göreceğiz. Enflasyon bizim temel önceliğimiz. Vatandaşın sorunu ne ise bizim de sorunumuz odur" dedi.
Kamuda tasarruf tedbrilerine ilişkin de konuşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
Araç kullanımından tutun kamu binalarına varıncaya kadar ince bir çalışma yapılıyor. Özellikle kurumların uygulamalarını izleyen, denetleyen bir mekanizmayı devreye sokmayı planlıyoruz.
"Orta vadeli programımız üç yıllık bir program" diyen Yılmaz, "Burada ekonomimize ilişkin, yine çeşitli alanlara ilişkin yol haritamız ortaya kondu. Neredeyiz diye bakacak olursanız şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Orta vadeli programımız işliyor, etkilerini gösteriyor, temel büyüklükler itibariyle baktığımız zaman geçen yılı büyüme de iyi bir şekilde kapattık" diye konuştu ve şunu ekledi:

'KKM dediğimiz kur korumalı mevduatta ciddi düşüşler sağlandı'

"Cari açığımızın düşmesinin bütçe açığımızın düşmesinin yanı sıra Merkez Bankamızın rezervleri yükselme eğilimine girdi. KKM dediğimiz kur korumalı mevduatta ciddi düşüşler sağlandı. Yine baktığınız zaman CDS dediğimiz kredi risk primlerimizde çok ciddi bir geriye gidişi oldu. Yüzde 700'lerden 700 baz puanlardan 300 baz puanlara kadar çok ciddi bir gerileme oldu."

'Kurda geçmişe göre yine kur oynaklığının azaldığı bir dönem gördük'

Yılmaz, açıklamalarının devamında şunları söyledi:
Dolayısıyla yurt dışından borçlanma maliyetlerimizde kamunun ve özel sektörün ciddi bir düşüş oldu. Kurda geçmişe göre yine kur oynaklığının azaldığı bir dönem gördük. Kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemize ilişkin değerlendirmelerinde olumlu değişimler izledik.
Enflasyonla mücadeleye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şöyle konuştu:
Enflasyonla mücadele tüm dünyada belli bir süreç, belli bir zaman alıyor bir anda gerçekleşmiyor. Çeşitli dengeleri gözetmek durumundasınız. İzlediğiniz politikaların etkileri belli bir zaman içinde ortaya çıkıyor.
Enflasla ilgili etkileri görmeye başladık. Etkileri geçen yıl ortalama aylık enflasyonumuz 4.3 civarında gerçekleşmiş. Son olarak Mart ayında 3.2 enflasyon gördük. Bunun Önümüzdeki aylarda giderek daha ivme kaybetmesini bekliyoruz.

'Yani aylık bazda enflasyon oranımız giderek düşüş trendini gösterecek'

Yani aylık bazda enflasyon oranımız giderek düşüş trendini gösterecek. Yıllık bazda etkiler ise geçen yılın yaz aylarında özellikle çok yüksek çıkan enflasyonun hesaplar içinde yıl boyu taşınmasından dolayı biraz zaman alacak.
Mayıs ayından sonra Haziran ayı enflasyonundan başlayarak yıllık bazda düşüşleri de göreceğiz. Yılın ikinci yarısında özellikle haziran, temmuz, ağustos, eylül bu 4 ayda daha hızlı bir düşüşü hep birlikte göreceğiz.
Yıllık enflasyon bazında söylüyorum mayıs ayı enflasyonuna kadar farklı bir durum söz konusu. Bunun bu düşüşte tabii baz etkisi var. Program etkisi ve baz etkisi var. Programın etkisi olmasa baz etkisi de olmaz zaten.
Yani bir programınız olmazsa enflasyonu aylık bazla düşüremezsiniz. Yine aynı bazda devam ederseniz zaten o baz etkisi de ortaya çıkmaz. Dolayısıyla sanki baz etkisi otomatikmiş gibi bazen söyleniyor, öyle değil.
O baz etkisinin oluşmasını sağlayan da program. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında bu etkileri bekliyoruz.
Enflasyon bizim temel önceliğimiz. Vatandaşımızın da temel sorunu. Biz hep şunu söylüyoruz hükümet olarak Parti olarak vatandaşın sorunu neyse bizim sorunumuz odur.

'Kişi başına gelir 13 bin doları aştı'

Yılmaz, "Orta Vadeli Programımız etkilerini gösteriyor. Kişi başına gelir 13 bin doları aştı, büyüme beklenenden yüksek. İhracatımız ve turizmimiz iyi bir performans gösterdi" dedi.
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