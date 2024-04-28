https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/cevdet-yilmazdan-kamuda-tasarruf-aciklamasi-denetleyen-bir-mekanizmayi-devreye-sokmayi-planliyoruz-1083250235.html

Cevdet Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması: Denetleyen bir mekanizmayı devreye sokmayı planlıyoruz

Cevdet Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması: Denetleyen bir mekanizmayı devreye sokmayı planlıyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf önlemlerine ilişkin "Özellikle kurumların uygulamalarını izleyen, denetleyen bir mekanizmayı devreye... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T22:06+0300

2024-04-28T22:06+0300

2024-04-28T22:38+0300

türkiye

cevdet yılmaz

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tasarruf

tasarruf tedbirleri

kur korumalı mevduat (kkm)

kur korumalı tl mevduat

kur

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber'de soruları yanıtladı.Enflasyonun düşeceğini ifade eden Yılmaz, "Aylık bazda enflasyon oranımız giderek düşecek. Yıllık bazda ise yılın ikinci yarısında hızlı düşüşü göreceğiz. Enflasyon bizim temel önceliğimiz. Vatandaşın sorunu ne ise bizim de sorunumuz odur" dedi.Kamuda tasarruf tedbrilerine ilişkin de konuşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:"Orta vadeli programımız üç yıllık bir program" diyen Yılmaz, "Burada ekonomimize ilişkin, yine çeşitli alanlara ilişkin yol haritamız ortaya kondu. Neredeyiz diye bakacak olursanız şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Orta vadeli programımız işliyor, etkilerini gösteriyor, temel büyüklükler itibariyle baktığımız zaman geçen yılı büyüme de iyi bir şekilde kapattık" diye konuştu ve şunu ekledi:'KKM dediğimiz kur korumalı mevduatta ciddi düşüşler sağlandı''Kurda geçmişe göre yine kur oynaklığının azaldığı bir dönem gördük'Yılmaz, açıklamalarının devamında şunları söyledi:Enflasyonla mücadeleye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şöyle konuştu:'Yani aylık bazda enflasyon oranımız giderek düşüş trendini gösterecek''Kişi başına gelir 13 bin doları aştı'Yılmaz, "Orta Vadeli Programımız etkilerini gösteriyor. Kişi başına gelir 13 bin doları aştı, büyüme beklenenden yüksek. İhracatımız ve turizmimiz iyi bir performans gösterdi" dedi.

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