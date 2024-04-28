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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan 'Yeni anayasa' açıklaması: 'Ana ilkeleri neler olabilir'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan 'Yeni anayasa' açıklaması: 'Ana ilkeleri neler olabilir'
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa'nın ilk üç maddesinin vazgeçilmez olduğunu belirterek, yeni anayasanın ana ilkeleri ne olacağıne dair... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Yeni Anayasa" başlığıya X sosyal medya platforumundan paylaşımda bulundu.'İlk üç madde milletimizin vazgeçilmezidir'Paylaşımında 'ilk 3 madde'ye vurgu yapan Uçum, "Cumhuriyetin, Cumhuriyetimizin kurucu lideri Atatürk’ün, üniter yapının, adalet ve insan haklarına dayanan, demokratik, laik, sosyal devlet ve hukuk devletinin temel olduğu, resmî dilin Türkçe, bayrağın ay yıldızlı Al Bayrak, millî marşın İstiklal Marşı, başkentin Ankara olduğu bir anayasa (yani ilk üç madde) Milletimizin vazgeçilmezidir" ifadelerini kullandı.'Yüzde 50 +1 kuralının devam ettirilmesi halkın demokrasi mücadelesinin kazanımlarının bir gereğidir'Seçim sistemindeki 'yüzde 50+1' kuralının da devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Uçum, Yeni "Anayasanın Ana İlkeleri Neler Olabilir" diyerek yeni anayasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Uçum'un açıklaması şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/kurtulmustan-yeni-anayasa-aciklamasi-haftaya-gorusmelere-baslayacagim-1083078040.html
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mehmet uçum, anayasa, yeni anayasa, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan 'Yeni anayasa' açıklaması: 'Ana ilkeleri neler olabilir'

20:23 28.04.2024 (güncellendi: 20:30 28.04.2024)
© AAMehmet Uçum
Mehmet Uçum - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
© AA
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa'nın ilk üç maddesinin vazgeçilmez olduğunu belirterek, yeni anayasanın ana ilkeleri ne olacağıne dair açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Yeni Anayasa" başlığıya X sosyal medya platforumundan paylaşımda bulundu.

'İlk üç madde milletimizin vazgeçilmezidir'

Paylaşımında 'ilk 3 madde'ye vurgu yapan Uçum, "Cumhuriyetin, Cumhuriyetimizin kurucu lideri Atatürk’ün, üniter yapının, adalet ve insan haklarına dayanan, demokratik, laik, sosyal devlet ve hukuk devletinin temel olduğu, resmî dilin Türkçe, bayrağın ay yıldızlı Al Bayrak, millî marşın İstiklal Marşı, başkentin Ankara olduğu bir anayasa (yani ilk üç madde) Milletimizin vazgeçilmezidir" ifadelerini kullandı.

'Yüzde 50 +1 kuralının devam ettirilmesi halkın demokrasi mücadelesinin kazanımlarının bir gereğidir'

Seçim sistemindeki 'yüzde 50+1' kuralının da devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Uçum, Yeni "Anayasanın Ana İlkeleri Neler Olabilir" diyerek yeni anayasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uçum'un açıklaması şu şekilde:
Türkiye’nin olağan gündemi “Yeni Anayasa” tartışması yine öne çıkıyor. Açık olan şu ki ülkemiz yeni anayasaya kavuşuncaya kadar bu tartışma devam edecek. Çünkü yeni anayasa Türkiye’nin; subjektif değerlendirmelerden, öznel iradelerden bağımsız nesnel ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç karşılanana kadar yeni anayasa ülkemizin olağan gündemi olmayı sürdürecek.
Elbette yeni bir anayasa hedeflense de sıfırdan, sil baştan bir kurgu olmayacağı tüm toplumda genel kabul görüyor.
Cumhuriyetin, Cumhuriyetimizin kurucu lideri Atatürk’ün, üniter yapının, adalet ve insan haklarına dayanan, demokratik, laik, sosyal devlet ve hukuk devletinin temel olduğu, resmî dilin Türkçe, bayrağın ay yıldızlı Al Bayrak, millî marşın İstiklal Marşı, başkentin Ankara olduğu bir anayasa (yani ilk üç madde) Milletimizin vazgeçilmezidir. Yeni anayasada halk iradesinin temel kazanımı olan başkanlık sisteminin ve tüm kuvvetler açısından demokratik meşruiyet ilkesinin korunması ve geliştirilmesi, yüzde 50 +1 kuralının devam ettirilmesi halkın demokrasi mücadelesinin kazanımlarının bir gereğidir.
Açıktır ki Cumhuriyetimizin ilkeleri ve demokratik birikimimiz yeni anayasanın kaidesi yani en sağlam temeli olacaktır.
Yeni Anayasanın Ana İlkeleri Neler Olabilir:
Cumhuriyet ve demokrasi temeli üzerinde yükselecek ve 42 yıl sonra darbe anayasasından tamamen kurtulmamızı sağlayacak adıyla, felsefesiyle, çağımıza uygun içeriğiyle “yeni bir anayasa”.
Kurumsal yapıların ve seçkinlerin taleplerine ve iradelerine değil halkın talep ve iradesine göre hazırlanan “sivil bir anayasa”. Türkiye’nin her ferdinin kendini asli unsuru olarak saydığı kapsayıcı Türk Milleti ve Türk Vatandaşlığı yaklaşımının esas olduğu “kuşatıcı bir anayasa”. Kişinin her türlü hak ve özgürlüklerinin eksiksiz yer aldığı, yeni kuşak hak ve özgürlük alanlarının tanımlandığı, hak ve özgürlüklerin esas, sınırlamaların istisna olduğu “özgürlükçü bir anayasa”.
Kişilerin maddi ve manevi varlığını korumayı ve geliştirmeyi güvenceye alan, doğanın, çevrenin, iklimin, denizlerin, kıyıların, ormanların, su kaynaklarının, doğal kaynakların, yer altı zenginliklerin korumasını, doğru ve kamu yararına kullanılmasını güvenceleyen, doğal afetlere karşı insanı koruma amacına hizmet edecek hukuksal tedbirleri içeren “koruyucu bir anayasa”.
Herkesin gelir güvencesine sahip olması, genel olarak fırsat eşitliği, çalışanlar bakımından adil bir asgari ücret, ücretsiz sağlık hakkı, ücretsiz eğitim hakkı, eksiksiz sosyal güvenlik hakkı, hassas sosyal gruplara ilave destekler, farklı sosyal yardım ve sosyal hizmet imkanlarının geliştirilmesi, çalışma hakkının eksiksiz gerçekleştirilmesi, toplumda gelir grupları arasındaki farkları yukarıya doğru azaltacak adil bir gelir dağılımı sistemine geçiş gibi bir çok sosyal adalet yaklaşımına ve yeni sosyal politikalara imkan veren “sosyal bir anayasa”.
Elektronik demokrasi/birey inisiyatifli demokratik sistem işleyişinin geliştirilmesi için elektronik katılım hakkı, halkın milletvekilini geri çağırma hakkı, halkın yasa teklif hakkı, halkın itiraz edici referandum hakkı, halkın soyut norm denetimi için Anayasa Mahkemesine başvuru hakkı, yasama sürecine halkın katılım imkanlarının ve mecralarının çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi, yargılama süreçlerinde halk iradesinin de etkili olacağı yapılar ve fonksiyonlar gibi kurumlar yoluyla “gelişkin demokrasiye imkân veren bir anayasa”.
Her egemen devlet pozitif hukukunu oluştururken ve uygularken beka esaslı bir politik hukuk anlayışıyla hukuk üretimini yapar ve beka anlayışıyla uygular. Nitekim pek çok batı devletinin yaptığı budur. Beka tehdidi oluşturacak ya da beka tehditlerine zemin ve güç kazandıracak bir hukuk uygulaması egemen bir devlet açısından meşru değildir ve asla kabul edilemez.Bu nedenle devletin maddi ve manevi varlığını korumayı ve geliştirmeyi güvenceye alan, ülkesel tam bağımsızlığı bütün boyutlarıyla korumaya ve güçlendirmeye imkân veren “milli bir anayasa”.
AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı seçildi. Kurtulmuş, Genel Kurul'a hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
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