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Simit fiyatına onay şartı getirildi
Simit fiyatına onay şartı getirildi
Sputnik Türkiye
Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale getirildi. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
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Tacir ve sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.Buna göre simit fiyatlarına ilişkin olumlu görüşü Ticaret Bakanlığı verirse fiyatlarda artış yapılabilecek.Resmi Gazete'de yer alan detaylar şöyle:
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simit, ekonomi, fahiş fiyat, fiyat, ticaret, ticaret bakanlığı, bakanlık
simit, ekonomi, fahiş fiyat, fiyat, ticaret, ticaret bakanlığı, bakanlık

Simit fiyatına onay şartı getirildi

09:29 30.04.2024
© AA / Ramazan Doğansimit
simit - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AA / Ramazan Doğan
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Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale getirildi.
Tacir ve sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Buna göre simit fiyatlarına ilişkin olumlu görüşü Ticaret Bakanlığı verirse fiyatlarda artış yapılabilecek.
Resmi Gazete'de yer alan detaylar şöyle:

“Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer. Tarifelerin tespitinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınır. Meslek komitesi en geç onbeş gün içinde görüşünü bildirmek zorundadır. Ancak, simit ile 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; onbeş gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alır. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin teklif, Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunulur. Ancak, Bakanlık tarafından olumsuz görüş bildirilmesi durumunda, heyetin toplanmasına gerek olmaksızın gerekçeleri ile birlikte yönetim kurulunca hazırlanan yeni tarife talebi, yeniden Bakanlığın görüşü alındıktan sonra meclisin onayına sunulur.”

tavuk eti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
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Ticaret Bakanlığı'ndan tavuk eti ihracatına sınırlama
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