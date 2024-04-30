Ticaret Bakanlığı'ndan tavuk eti ihracatına sınırlama
08:43 30.04.2024 (güncellendi: 09:01 30.04.2024)
© Pixabaytavuk eti
© Pixabay
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Ticaret Bakanlığı, tavuk eti ihracatına sınırlama getirildiğini duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, tavuk eti ihracatına sınırlama getirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şunlar yazıldı:
"Ticaret Bakanlığımız tarafından, başta Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili resmi ve sektörel kuruluşlar ile yapılan istişareler ve çalışmalar sonucunda, bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatının 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verilmiştir."