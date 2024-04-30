https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/rus-savas-helikopteri-ukrayna-ordusunun-mevzilerini-fuzelerle-vurdu-1083297986.html
Rus savaş helikopteri, Ukrayna ordusunun mevzilerini füzelerle vurdu
Rus savaş helikopteri, Ukrayna ordusunun mevzilerini füzelerle vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş helikopteri Mi-35M mürettebatının, özel askeri harekat bölgesinde Merkez Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında mevzilenen... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T10:35+0300
2024-04-30T10:35+0300
2024-04-30T10:35+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş helikopteri Mi-35M mürettebatının, özel askeri harekat bölgesinde Merkez Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında mevzilenen Ukrayna ordu birliklerinin mevzilerine füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hava Kuvvetleri mürettebatı, Mi-35M helikopteriyle Merkez Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında düşmanın müstahkem mevzilerine ve insan gücüne güdümsüz füzelerle saldırı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Saldırının, önceden belirlenen koordinatlara yönelik düzenlendiği belirtilirken Rus helikopterin kendisini hedef alan füzeden kaçmak için gerçekleştirdiği başarılı manevra sonrası hava üssüne geri döndüğü kaydedildi.Savaş helikopteri pilotu Artyom, “Bugün komuta merkezinde, düşmanın insan gücünü yok etme emrini aldık. Görev bölgesine uçtuk, güdümsüz hava füzelerini fırlattık. Cephenin ilerisindeki hava istihbarat uzmanı hedefin vurulduğunu doğruladı. Üssümüze geri döndük” bilgisini verdi.Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca saldırı anının görüntülerini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ukrayna-ordusu-kirima-atacms-fuzeleriyle-saldirdi-1083297215.html
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Rus savaş helikopteri, Ukrayna ordusunun mevzilerini füzelerle vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş helikopteri Mi-35M mürettebatının, özel askeri harekat bölgesinde Merkez Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında mevzilenen Ukrayna ordu birliklerinin mevzilerine füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş helikopteri Mi-35M mürettebatının, özel askeri harekat bölgesinde Merkez Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında mevzilenen Ukrayna ordu birliklerinin mevzilerine füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hava Kuvvetleri mürettebatı, Mi-35M helikopteriyle Merkez Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında düşmanın müstahkem mevzilerine ve insan gücüne güdümsüz füzelerle saldırı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Saldırının, önceden belirlenen koordinatlara yönelik düzenlendiği belirtilirken Rus helikopterin kendisini hedef alan füzeden kaçmak için gerçekleştirdiği başarılı manevra sonrası hava üssüne geri döndüğü kaydedildi.
Savaş helikopteri pilotu Artyom, “Bugün komuta merkezinde, düşmanın insan gücünü yok etme emrini aldık. Görev bölgesine uçtuk, güdümsüz hava füzelerini fırlattık. Cephenin ilerisindeki hava istihbarat uzmanı hedefin vurulduğunu doğruladı. Üssümüze geri döndük” bilgisini verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca saldırı anının görüntülerini paylaştı.