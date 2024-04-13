https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiyden-rus-ordusu-itirafi-1082727331.html

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'den 'Rus ordusu' itirafı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'den 'Rus ordusu' itirafı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, Donbass'ta doğu cephesindeki durumun önemli ölçüde kötüleştiğini ve Rus ordusunun taktik başarı elde ettiğini... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T13:06+0300

2024-04-13T13:06+0300

2024-04-13T13:06+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna genelkurmay başkanlığı

aleksandr sırskiy

rusya

rus ordusu

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Telegram hesabından açıklama yapan Sırskiy, cephedeki durumun Ukrayna ordusu için kötüye gittiğine dair itirafta bulundu.Doğu cephesindeki durumun kötüye gittiğini ve Rus ordusunun taktik başarı elde ettiğini belirten Sırskiy, "Bu, en başta, Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerinden sonra hasmımızın saldırı eylemlerini önemli oranda yoğunlaştırmasıyla bağlantılı" ifadelerini kullandı.Sırskiy, Rus ordusunun yeni zırhlı birlikleri kullanarak faaliyetlerini artırdığını ve bu sayede periyodik olarak taktik başarı kazandığını kaydetti.'Orduda disiplini artırmalıyız'Bu arada Sırskiy, Ukraynalı askerlerin emirlere itaat etmediğini, komutanları tehdit ettiğini, askerlikten kaçtığını, muharebe alanından firar ettiğini ve silah kullanmayı reddettiğini belirterek orduda disiplinin artırılmasına ilişkin bir talimatname yayınladı.Çatışmanın başından bu yana Ukrayna ordusu komutanlarının, kolluk kuvvetlerinin ve diğer devlet kurumlarının yasadışı faaliyetler açısından yeni zorluklarla karşı karşıya kaldığını anlatan Sırskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından işlenen askeri suçların önlenmesiyle ilgili sorunu çözmek için ordu içinde ortak çalışma sisteminin tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.Geçen hafta bir demeç veren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de, tüm aktif eylemlerin yüzde 90'ının ülkenin doğusunda icra edildiğini ifade ederek cephedeki durumu zor olarak nitelendirmişti.Zelenskiy katıldığı bir programda, Ukrayna'nın saldırı operasyonları için top mermisine sahip olmadığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/zelenskiy-cephedeki-vaziyeti-degerlendirdi-durum-zor-1082535433.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy, rusya, rus ordusu