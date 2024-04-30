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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/mevduat-hesaplari-icin-vergi-karari-bugun-son-gun-1083319457.html
Mevduat hesapları için ‘vergi’ kararı: Bugün son gün
Mevduat hesapları için ‘vergi’ kararı: Bugün son gün
Sputnik Türkiye
Normal şartlarda mevduat hesapları için yüzde 15 olarak uygulanan gelir vergisi stopaj oranları, geçici olarak yüzde 5'e çekilmişti. Bu düzenlemenin süresi... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T14:41+0300
2024-04-30T14:57+0300
ekonomi
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Türk Lirası'nı değerlendirmek isteyenler için önemli bir fırsat olan mevduat faizlerinin yükselmesi, birçok yatırımcı için cazip bir seçenek olmuştu. Bununla birlikte, mevduat hesaplarında uygulanan stopaj avantajı da yatırımcıları cezbetmişti.Türk Lirası mevduatlar için uygulanan stopaj düzenlemesinde geri sayım başladı. Türk Lirası mevduatlar için uygulamaya alınan gelir vergisi stopaj düzenlemesi 30 Nisan'da sona eriyor. Düzenlemenin süresi uzatılmazsa stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkacak. 30 Nisan tarihine kadar parasının vadesini yenileyenler ise yüzde 5'lik stopaj oranından faydalanabilecek. Böylece anaparadan elde edilecek faiz getirinde 10 puanlık avantaj elde edebilecek. Ancak stopaj avantajının devam etmesi bekleniyor.Milliyet’te yer alan haberde, 100 bin lirayı yüzde 55 oranında yıllık faiz veren bankada mevduata bir aylık bağlandığında faiz geliri 4 bin 583 lira oluyor. 4.583 liralık faizin yüzde 5 stopajı 229 lira tutarken yüzde 15'e yükselirse 687 lira tutuyor. Böylece 458 liralık faiz geliri stopaja kesilmiş oluyor ve mudinin faiz geliri düşmüş oluyor.Faiz gelirinde düşüşe neden olabilirParasını mevduatta değerlendirecek olan kişilerin faiz geliri stopajın yükselmesi halinde gerileyeceğinden dolayı bankalar faiz oranlarını bir miktar daha artırabilir. Ancak bu durumda politika faiziyle bankaların mevduat faizine verdikleri oran arasındaki makas açılacağı için kredi faizleri de bu durumdan olumsuz etkilenebilir.Mudi Nedir? Bankaya para yatıran, başka bir ifadeyle bankada hesap sahibi olan kişiye verilen isimdir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/parasi-bankada-olanlara-onemli-uyari-mevduat-hesaplarinda-1-mayistan-itibaren-yeni-donem-1083103515.html
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mevduat faizi, mevduat faiz oranları, mevduat faizi 2024, mevduat faiz oranları 2024, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat oranları, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat nedir, mevduat faizi vergi oranı, mevduat faizi nasıl hesaplanır
mevduat faizi, mevduat faiz oranları, mevduat faizi 2024, mevduat faiz oranları 2024, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat oranları, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat nedir, mevduat faizi vergi oranı, mevduat faizi nasıl hesaplanır

Mevduat hesapları için ‘vergi’ kararı: Bugün son gün

14:41 30.04.2024 (güncellendi: 14:57 30.04.2024)
© AAMemur maaş zammı
Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
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Normal şartlarda mevduat hesapları için yüzde 15 olarak uygulanan gelir vergisi stopaj oranları, geçici olarak yüzde 5'e çekilmişti. Bu düzenlemenin süresi bugün sona eriyor. Eğer yeni düzenleme yapılmazsa, yeni yatırımcılar mevduat hesaplarındaki faiz getirilerine daha yüksek oranda vergi ödemek zorunda kalacaklar. İşte düzenlemenin detayları...
Türk Lirası'nı değerlendirmek isteyenler için önemli bir fırsat olan mevduat faizlerinin yükselmesi, birçok yatırımcı için cazip bir seçenek olmuştu. Bununla birlikte, mevduat hesaplarında uygulanan stopaj avantajı da yatırımcıları cezbetmişti.
Türk Lirası mevduatlar için uygulanan stopaj düzenlemesinde geri sayım başladı. Türk Lirası mevduatlar için uygulamaya alınan gelir vergisi stopaj düzenlemesi 30 Nisan'da sona eriyor. Düzenlemenin süresi uzatılmazsa stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkacak. 30 Nisan tarihine kadar parasının vadesini yenileyenler ise yüzde 5'lik stopaj oranından faydalanabilecek. Böylece anaparadan elde edilecek faiz getirinde 10 puanlık avantaj elde edebilecek. Ancak stopaj avantajının devam etmesi bekleniyor.
Milliyet’te yer alan haberde, 100 bin lirayı yüzde 55 oranında yıllık faiz veren bankada mevduata bir aylık bağlandığında faiz geliri 4 bin 583 lira oluyor. 4.583 liralık faizin yüzde 5 stopajı 229 lira tutarken yüzde 15'e yükselirse 687 lira tutuyor. Böylece 458 liralık faiz geliri stopaja kesilmiş oluyor ve mudinin faiz geliri düşmüş oluyor.

Faiz gelirinde düşüşe neden olabilir

Parasını mevduatta değerlendirecek olan kişilerin faiz geliri stopajın yükselmesi halinde gerileyeceğinden dolayı bankalar faiz oranlarını bir miktar daha artırabilir. Ancak bu durumda politika faiziyle bankaların mevduat faizine verdikleri oran arasındaki makas açılacağı için kredi faizleri de bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

Mudi Nedir?

Bankaya para yatıran, başka bir ifadeyle bankada hesap sahibi olan kişiye verilen isimdir.
TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
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