https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/parasi-bankada-olanlara-onemli-uyari-mevduat-hesaplarinda-1-mayistan-itibaren-yeni-donem-1083103515.html

Parası bankada olanlara önemli uyarı: Mevduat hesaplarında 1 Mayıs'tan itibaren yeni dönem başlıyor

Parası bankada olanlara önemli uyarı: Mevduat hesaplarında 1 Mayıs'tan itibaren yeni dönem başlıyor

Sputnik Türkiye

Mevduat faizlerindeki yükselişin ardından yatırımcıların dikkatini çeken mevduat hesapları, 1 Mayıs'tan itibaren önemli bir değişikliğe uğrayacak. Gelir... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T14:03+0300

2024-04-24T14:03+0300

2024-04-24T14:06+0300

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Yatırımcılar, mevduat faiz gelirlerinden elde ettikleri kazançlar üzerinden ödenen gelir vergisi stopaj avantajından faydalanmak için bankalara yoğun ilgi göstermişti. Ancak 1 Mayıs itibarıyla bu avantaj sona eriyor ve vergi oranlarının artabileceği ihtimali gündeme geliyor.Mevduat faizi geliri üzerinden alınan gelir vergisi stopajının yüzde 15'e yükselebileceği belirtilirken, ekonomi uzmanları ve akademisyenler görüşlerini paylaşıyor. Prof. Dr. Şenol Babuşçu da onlardan biri. Babuşçu, 1 Mayıs’tan itibaren mevduat faiz geliri üzeriden alınan gelir vergisi stopajı yüzde 5’den yüzde 15’e yükseleceğini öne sürerek diğer yatırım araçlarının da stopajlarının değişeceğini belirtti.3 aylık vaiz oranı yüzde 70 olduBirikimlerini mevduatta değerlendirmek isteyenlere bankalar özel faiz oranları veriyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesiyle birlikte bankalar da faiz baremlerini yukarı taşımaya başladı.3 aylık vadede faiz yüzde 70'e yakınsarken Mart ayında enflasyon yüzde 68.50 oranında gerçekleşmişti.İlerleyen aylarda Merkez Bankası'nın tahminlerine göre enflasyon düşük kalsa da piyasaya yönlendirici mesajlar verilmeye devam ediliyor ve faizin bir süre daha yüksek kalacağı belirtiliyor.KKM'nin güncel enflasyon oranının üzerinde reel getiri sağlaması bekleniyorEnflasyonun yüzde 35-40 civarına düşüp mevduat faizinin yüzde 70 civarında gerçekleşmesiyle birlikte ekonomide toparlanmanın ve fiyat istikrarının kontrol altına alınması beklentisi piyasalarda hakim görüş olarak benimseniyor.Merkez Bankası'ndan yeni faiz artırımları beklenirken mevduat faizinin güncel enflasyon oranının üzerinde reel getiri sağlaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/dunyanin-en-buyuk-kripto-para-borsasinin-kurucusu-icin-istenen-hapis-cezasibellioldu-1083100704.html

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