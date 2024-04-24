https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/zafer-partisi-diyanet-isleri-baskani-ali-erbasa-turkce-kuran-yolladi-1083115814.html

Zafer Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Türkçe Kuran yolladı

Zafer Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Türkçe Kuran yolladı

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı resmi X hesabından yapılan paylaşımda Diyanet İşlereri Başkanı Ali Erbaş’a Türkçe Kuran-ı Kerim gönderildi. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T17:57+0300

2024-04-24T17:57+0300

2024-04-24T17:59+0300

türkiye

zafer partisi

ali erbaş

kuran-ı kerim

diyanet işleri başkanlığı

diyanet işleri bakanlığı

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Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı X hesabından yapılan paylaşımda bir internet sitesi üzerinden satılan alınan Türkçe Kuran, 'Ali Erbaş’ın anlaması için Türkçe Kuran-ı Kerim' notuyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara'daki adresine gönderildi.Diyanet İşlereri Başkanı Erbaş, Bağdat'ta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen Abdulkadir Geylani Külliyesi ve İmam-ı Azam Külliyesi'ni ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından Erbaş, mikrofon uzatan bir muhabirin Arapça olarak sorduğu soruya yanıt için Türkçe tercüme istemişti.Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülersebebiyle Erbaş çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/irak-turkiye-katar-ve-baenin-kalkinma-yolu-neyi-amacliyor-1083104234.html

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zafer partisi, ali erbaş, kuran-ı kerim, diyanet işleri başkanlığı, diyanet işleri bakanlığı