https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/zafer-partisi-diyanet-isleri-baskani-ali-erbasa-turkce-kuran-yolladi-1083115814.html
Zafer Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Türkçe Kuran yolladı
Zafer Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Türkçe Kuran yolladı
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı resmi X hesabından yapılan paylaşımda Diyanet İşlereri Başkanı Ali Erbaş’a Türkçe Kuran-ı Kerim gönderildi. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T17:57+0300
2024-04-24T17:57+0300
2024-04-24T17:59+0300
türkiye
zafer partisi
ali erbaş
kuran-ı kerim
diyanet işleri başkanlığı
diyanet işleri bakanlığı
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Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı X hesabından yapılan paylaşımda bir internet sitesi üzerinden satılan alınan Türkçe Kuran, 'Ali Erbaş’ın anlaması için Türkçe Kuran-ı Kerim' notuyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara'daki adresine gönderildi.Diyanet İşlereri Başkanı Erbaş, Bağdat'ta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen Abdulkadir Geylani Külliyesi ve İmam-ı Azam Külliyesi'ni ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından Erbaş, mikrofon uzatan bir muhabirin Arapça olarak sorduğu soruya yanıt için Türkçe tercüme istemişti.Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülersebebiyle Erbaş çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/irak-turkiye-katar-ve-baenin-kalkinma-yolu-neyi-amacliyor-1083104234.html
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zafer partisi, ali erbaş, kuran-ı kerim, diyanet işleri başkanlığı, diyanet işleri bakanlığı
zafer partisi, ali erbaş, kuran-ı kerim, diyanet işleri başkanlığı, diyanet işleri bakanlığı
Zafer Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Türkçe Kuran yolladı
17:57 24.04.2024 (güncellendi: 17:59 24.04.2024)
Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı resmi X hesabından yapılan paylaşımda Diyanet İşlereri Başkanı Ali Erbaş’a Türkçe Kuran-ı Kerim gönderildi.
Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı X hesabından yapılan paylaşımda bir internet sitesi üzerinden satılan alınan Türkçe Kuran, 'Ali Erbaş’ın anlaması için Türkçe Kuran-ı Kerim' notuyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara'daki adresine gönderildi.
Diyanet İşlereri Başkanı Erbaş, Bağdat'ta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen Abdulkadir Geylani Külliyesi ve İmam-ı Azam Külliyesi'ni ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından Erbaş, mikrofon uzatan bir muhabirin Arapça olarak sorduğu soruya yanıt için Türkçe tercüme istemişti.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülersebebiyle Erbaş çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı.