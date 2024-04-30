Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti neden ertelendi?

“Bu ABD ziyareti ilk basına sızdırıldığında resmi bir açıklama olarak değil, adı açıklanamayan yetkililere dayandırıldı. İlk günden itibaren bu görüşmenin olmayacağı konusundan benim bir düşüncem vardı. Bu düşüncemin bir gerekçesi vardı. Türkiye ile ABD’nin özelde Biden ve Erdoğan’ın politik yaklaşımları birbirine uyuşmuyor. ABD'de bir seçimin olduğu bir dönemde bu ziyaretin gerçekleşmesi çok mümkün gözükmüyordu. Nitekim de öyle oldu. Aslından iptal edildiği veya ABD’lilerin söylemiyle ertelendi. Zaten olmayacak bir ziyaret nasıl erteleniyor o da ayrı bir konu. Bu ziyaretin olmayacağının en büyük göstergesi İsrail’in Gazze merkezli olarak Filistinlilere yönelik katliamlara varan saldırıların yarattığı bir atmosfer var. Bu konunun Biden ve Erdoğan tarafından çok farklı şekilde ele alıyor. ABD’nin İsrail’e olan karşılıksız, önü açık sınırsız desteği biliniyor. Bu ABD’nin politikası. Erdoğan yönetiminin, Filistin sorununu, Gazze konusunu, HAMAS üzerinden açıklamaya çalışması ve HAMAS'a destek vermesi ABD tarafından kabul edilir bir şey değil. Türkiye’nin bu konuyu HAMAS üzerinden ele alınması, Filistin sorunun çözülmesinde hiçbir katkısı olmadı. Eğer bu ziyaret yapılacak olsaydık, orada Filistin konusu üzerinden yapılacak açıklamalar ile kendilerince düzeldiği düşünülen Türk- ABD ilişkilerinde daha da bozulabileceği görüşüyle bu ziyaretin yapılmaması konusunda bir fikrin ortaya çıktığını düşünüyorum.”