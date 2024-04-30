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NATO'nun 'Rusya'nın doğrudan istilasına' dair öngörüsü ABD basınında: Türkiye ayrıntısı dikkat çekti
NATO'nun 'Rusya'nın doğrudan istilasına' dair öngörüsü ABD basınında: Türkiye ayrıntısı dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, NATO stratejistlerinin Rusya'nın yakın gelecekte bir İttifak ülkesini istila etmesinin düşük ihtimal olarak... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T11:55+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir NATO üyesine saldırmayı planlamadıklarını defaatle ve net bir şekilde dile getirmesine rağmen Batı'da bu konu gündemde tutulmaya devam ediyor.Son olarak WSJ'de yayınlanan bir haberde, NATO stratejistlerine göre Rusya'nın, sınır komşusu olan bir NATO üyesini yakın gelecekte istila etmesinin düşük ihtimal görüldüğü kaydedildi.Üye ülkelerin tehditlere ilişkin görüşlerindeki farklılığın NATO içinde ciddi bir anlaşmazlık yarattığına dikkat çeken WSJ, "NATO terör ve Rusya'nın ana tehditler olduğunu savunurken Türkiye ve Akdeniz kıyısındaki diğer ülkelerin birçok bürokratı, Rusya'dan ziyade bölgesel çatışmalardan ve yasadışı göçten daha çok endişe duyuyor" ifadelerine yer verdi.'Türkiye farklı görüşte'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Batılı siyasetçilerin kendi halklarını Rus tehdidiyle korkutup dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırdığına dikkat çekerken Moskova'nın başta Polonya, Letonya ve diğer Baltık ülkeleri olmak üzere hiçbir NATO ülkesine saldırmayı planlamadığını açık bir şekilde vurgulamıştı.'Biz NATO'ya değil, NATO bize doğru ilerliyor'Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın sınırlarına tamamen yanaşan NATO'nun yeni ek tehditler oluşturduğuna dikkat çekmişti."İttifak'ın birlikleri Rusya sınırlarına tamamen yaklaşarak askeri güvenliğe yönelik ek tehditler oluşturdu. Bizim onlara değil, onların bize doğru geldiğini vurgulamak istiyorum. Bu, Batılılara güvenemeyeceğimizi bir kez daha gösteriyor. Şimdi de, Rusya'nın Ukrayna'da durdurulmaması durumunda İttifak ülkelerine saldıracağı iddiasıyla sitem ediyorlar" diye devam eden Şoygu, Moskova'nın diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme politikasına bağlılığını koruduğunun altını çizmişti.'NATO'ya saldırmak ne jeopolitik ne de askeri çıkarlarımıza uygun'Şoygu, 90'lı yıllarda, Soğuk Savaş'tan sonra NATO'nun Doğu'ya doğru genişlemeye devam etmeyeceğinin vaat edilmesine rağmen İttifak'ın o dönemden bu yana 6 genişleme dalgası gerçekleştirdiğini de anımsatarak "Bunu Rusya'nın NATO'yu hiçbir zaman tehdit etmemesine rağmen yaptılar. Blok ülkelerine saldırmak için ne jeopolitik ne de askeri çıkarlarımız söz konusu. Biz sadece kendi tarihsel topraklarımızdaki insanlarımızı koruyoruz" vurgusu yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/rusya-savunma-bakani-soygu-ukraynadaki-catismayi-abd-cikardi-1083179371.html
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NATO'nun 'Rusya'nın doğrudan istilasına' dair öngörüsü ABD basınında: Türkiye ayrıntısı dikkat çekti

11:55 30.04.2024 (güncellendi: 11:59 30.04.2024)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийRusya NATO karşıtı gösteri
Rusya NATO karşıtı gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, NATO stratejistlerinin Rusya'nın yakın gelecekte bir İttifak ülkesini istila etmesinin düşük ihtimal olarak değerlendirdiklerini yazdı. Türkiye ve bazı üyelerin Rusya'dan ziyade bölgesel çatışmaları ve yasadışı göçü ana tehdit olarak gördüğü vurgulandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir NATO üyesine saldırmayı planlamadıklarını defaatle ve net bir şekilde dile getirmesine rağmen Batı'da bu konu gündemde tutulmaya devam ediyor.

Son olarak WSJ'de yayınlanan bir haberde, NATO stratejistlerine göre Rusya'nın, sınır komşusu olan bir NATO üyesini yakın gelecekte istila etmesinin düşük ihtimal görüldüğü kaydedildi.

Üye ülkelerin tehditlere ilişkin görüşlerindeki farklılığın NATO içinde ciddi bir anlaşmazlık yarattığına dikkat çeken WSJ, "NATO terör ve Rusya'nın ana tehditler olduğunu savunurken Türkiye ve Akdeniz kıyısındaki diğer ülkelerin birçok bürokratı, Rusya'dan ziyade bölgesel çatışmalardan ve yasadışı göçten daha çok endişe duyuyor" ifadelerine yer verdi.

'Türkiye farklı görüşte'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Batılı siyasetçilerin kendi halklarını Rus tehdidiyle korkutup dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırdığına dikkat çekerken Moskova'nın başta Polonya, Letonya ve diğer Baltık ülkeleri olmak üzere hiçbir NATO ülkesine saldırmayı planlamadığını açık bir şekilde vurgulamıştı.

'Biz NATO'ya değil, NATO bize doğru ilerliyor'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın sınırlarına tamamen yanaşan NATO'nun yeni ek tehditler oluşturduğuna dikkat çekmişti.

"İttifak'ın birlikleri Rusya sınırlarına tamamen yaklaşarak askeri güvenliğe yönelik ek tehditler oluşturdu. Bizim onlara değil, onların bize doğru geldiğini vurgulamak istiyorum. Bu, Batılılara güvenemeyeceğimizi bir kez daha gösteriyor. Şimdi de, Rusya'nın Ukrayna'da durdurulmaması durumunda İttifak ülkelerine saldıracağı iddiasıyla sitem ediyorlar" diye devam eden Şoygu, Moskova'nın diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme politikasına bağlılığını koruduğunun altını çizmişti.

'NATO'ya saldırmak ne jeopolitik ne de askeri çıkarlarımıza uygun'

Şoygu, 90'lı yıllarda, Soğuk Savaş'tan sonra NATO'nun Doğu'ya doğru genişlemeye devam etmeyeceğinin vaat edilmesine rağmen İttifak'ın o dönemden bu yana 6 genişleme dalgası gerçekleştirdiğini de anımsatarak "Bunu Rusya'nın NATO'yu hiçbir zaman tehdit etmemesine rağmen yaptılar. Blok ülkelerine saldırmak için ne jeopolitik ne de askeri çıkarlarımız söz konusu. Biz sadece kendi tarihsel topraklarımızdaki insanlarımızı koruyoruz" vurgusu yapmıştı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna'daki çatışmayı ABD çıkardı
26 Nisan, 13:20
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