Ahmet Hakan'dan Ali Erbaş’a lüks araç tepkisi: 'Suskunlukla geçiştirmeye hakkı yok'

"Çünkü bu konu, ekonomide izlenen politikaları. Şatafat ve israf tartışmalarını. Tasarruf hamlelerini. AK Parti’nin aşınması meselesini. Seçimlerde alınan sonuçları. Dindarların inandırıcılığını. Dinin yıpranması konusunu. Çok yakından ilgilendirmekte. Eğer konu sadece Ali Erbaş konusu olsaydı, ‘Bu Ali Erbaş’ın kişisel krizidir ve herkesin kişisel krizi kendinedir’ der geçerdim. Ama söz konusu 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş' olunca işin rengi değişiyor. Ali Erbaş bu haberlerle ilgili suskunluğunu bozmalı. Çünkü o sustukça aşınan, hırpalanan, yıpranan şeylerin boyutu, Ali Erbaş’ın boyutunu çok ama çok aşıyor."