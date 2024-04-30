Ahmet Hakan'dan Ali Erbaş’a lüks araç tepkisi: 'Suskunlukla geçiştirmeye hakkı yok'
© İHADiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
© İHA
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 'makam aracının modelini yükselterek Audi A8' aldığı iddiasıyla ilgili suskun kalmaması gerektiğini söyledi. Hakan, “Ali Erbaş’ın özellikle Audi A8 konusunu suskunlukla geçiştirmeye hakkı yok” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamu harcamalarında tasarrufa yönelme mesajı vermesi ve buna yönelik adımların atılmasının ardından, gözler harcamalara çevrildi.
İktidarın kamudaki tasarruf girişimini hatırlatan Ahmet Hakan, şunları kaydetti:
"Çünkü bu konu, ekonomide izlenen politikaları. Şatafat ve israf tartışmalarını. Tasarruf hamlelerini. AK Parti’nin aşınması meselesini. Seçimlerde alınan sonuçları. Dindarların inandırıcılığını. Dinin yıpranması konusunu. Çok yakından ilgilendirmekte. Eğer konu sadece Ali Erbaş konusu olsaydı, ‘Bu Ali Erbaş’ın kişisel krizidir ve herkesin kişisel krizi kendinedir’ der geçerdim. Ama söz konusu 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş' olunca işin rengi değişiyor. Ali Erbaş bu haberlerle ilgili suskunluğunu bozmalı. Çünkü o sustukça aşınan, hırpalanan, yıpranan şeylerin boyutu, Ali Erbaş’ın boyutunu çok ama çok aşıyor."
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında Erbaş'ı açıklama yapmaya davet etti ve şunları söyledi:
"Ama şu Audi A8 iddiası, asla yenilip yutulacak cinsten değil. Devlet, bir tasarruf fırtınası estirmeye hazırlanırken tasarrufun ruhunu en iyi kavraması gereken makamdaki isim, gerçekten de piyasanın en pahalı otomobillerinden birine tamah etmiş midir? Ali Erbaş’ın özellikle Audi A8 konusunu suskunlukla geçiştirmeye hakkı yok."