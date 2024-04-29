https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/yok-inceleme-baslatti-vakif-universitelerine-dusuk-maas-uyarisi-1083259132.html

YÖK, öğretim üyesinin şikayeti üzerine inceleme başlattı: Vakıf üniversitelerine düşük maaş uyarısı

YÖK, öğretim üyesinin şikayeti üzerine inceleme başlattı: Vakıf üniversitelerine düşük maaş uyarısı

Sputnik Türkiye

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) öğretim görevlilerine devlet üniversitelerinden az ücret ödenemeyeceği gerekçesiyle 9 vakıf üniversitesine maaş... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T09:38+0300

2024-04-29T09:38+0300

2024-04-29T09:39+0300

türkiye

yök

üniversite

vakıf üniversiteleri

maaş

ekonomi

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Bir vakıf üniversitesinde çalışan öğretim üyesinin şikayeti üzerine harekete geçen YÖK, dokuz üniversitede inceleme yürütürken, bazı üniversitelere öğretim elemanlarına hukuka aykırı olarak düşük maaş ödediği için yaptırım kararı verdi.Sabah gazetesinde yer alan habere göre; TBMM'ye başvuran bir öğretim üyesi, çalıştığı vakıf üniversitesinde kanuna aykırı olarak kamu üniversitelerdeki öğretim elemanlarından çok daha az maaş ödemesi yapıldığı şikayetinde bulundu.TBMM Dilekçe Komisyonu başvuruyu işleme alarak konuyu YÖK'e iletti. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı konuya ilişkin TBMM'ye gönderdiği yazıda maaş ödemeleri konusunda üniversitelerde denetim yaptıklarını bildirdi.YÖK, şu tespitte bulundu:9 üniversitede incelemeYÖK, kendilerine de benzer yönde şikayetler geldiğini belirterek, akademik personel ücretlerinin mevzuat kapsamında ödenip ödenmediğine ilişkin dokuz vakıf üniversitesinde inceleme yapıldığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/nedim-sener-pkkdeme-kapatma-davasi-yolda-yargitay-bassavciligi-inceleme-baslatti-1083172517.html

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yök, üniversite, vakıf üniversiteleri, maaş, ekonomi