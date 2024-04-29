https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/yok-inceleme-baslatti-vakif-universitelerine-dusuk-maas-uyarisi-1083259132.html
YÖK, öğretim üyesinin şikayeti üzerine inceleme başlattı: Vakıf üniversitelerine düşük maaş uyarısı
YÖK, öğretim üyesinin şikayeti üzerine inceleme başlattı: Vakıf üniversitelerine düşük maaş uyarısı
Sputnik Türkiye
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) öğretim görevlilerine devlet üniversitelerinden az ücret ödenemeyeceği gerekçesiyle 9 vakıf üniversitesine maaş... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T09:38+0300
2024-04-29T09:38+0300
2024-04-29T09:39+0300
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üniversite
vakıf üniversiteleri
maaş
ekonomi
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Bir vakıf üniversitesinde çalışan öğretim üyesinin şikayeti üzerine harekete geçen YÖK, dokuz üniversitede inceleme yürütürken, bazı üniversitelere öğretim elemanlarına hukuka aykırı olarak düşük maaş ödediği için yaptırım kararı verdi.Sabah gazetesinde yer alan habere göre; TBMM'ye başvuran bir öğretim üyesi, çalıştığı vakıf üniversitesinde kanuna aykırı olarak kamu üniversitelerdeki öğretim elemanlarından çok daha az maaş ödemesi yapıldığı şikayetinde bulundu.TBMM Dilekçe Komisyonu başvuruyu işleme alarak konuyu YÖK'e iletti. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı konuya ilişkin TBMM'ye gönderdiği yazıda maaş ödemeleri konusunda üniversitelerde denetim yaptıklarını bildirdi.YÖK, şu tespitte bulundu:9 üniversitede incelemeYÖK, kendilerine de benzer yönde şikayetler geldiğini belirterek, akademik personel ücretlerinin mevzuat kapsamında ödenip ödenmediğine ilişkin dokuz vakıf üniversitesinde inceleme yapıldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/nedim-sener-pkkdeme-kapatma-davasi-yolda-yargitay-bassavciligi-inceleme-baslatti-1083172517.html
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yök, üniversite, vakıf üniversiteleri, maaş, ekonomi
yök, üniversite, vakıf üniversiteleri, maaş, ekonomi
YÖK, öğretim üyesinin şikayeti üzerine inceleme başlattı: Vakıf üniversitelerine düşük maaş uyarısı
09:38 29.04.2024 (güncellendi: 09:39 29.04.2024)
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) öğretim görevlilerine devlet üniversitelerinden az ücret ödenemeyeceği gerekçesiyle 9 vakıf üniversitesine maaş incelemesi başlattı
Bir vakıf üniversitesinde çalışan öğretim üyesinin şikayeti üzerine harekete geçen YÖK, dokuz üniversitede inceleme yürütürken, bazı üniversitelere öğretim elemanlarına hukuka aykırı olarak düşük maaş ödediği için yaptırım kararı verdi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; TBMM'ye başvuran bir öğretim üyesi, çalıştığı vakıf üniversitesinde kanuna aykırı olarak kamu üniversitelerdeki öğretim elemanlarından çok daha az maaş ödemesi yapıldığı şikayetinde bulundu.
TBMM Dilekçe Komisyonu başvuruyu işleme alarak konuyu YÖK'e iletti. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı konuya ilişkin TBMM'ye gönderdiği yazıda maaş ödemeleri konusunda üniversitelerde denetim yaptıklarını bildirdi.
YÖK, şu tespitte bulundu:
"Konuya ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; öğretim elemanlarına unvanlarına göre ödeyecekleri ücrette, vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen ücret türüne sözleşmelerde yer verilmesi ve sonuçlarının karşı tarafça anlaşılmasının temin edilmiş olması şartıyla; Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine karar verilmiştir. Vakıf yükseköğretim kurumlarına, öğretim elemanlarına ücretlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunun hatırlatılmasının uygun bulunmuştur. Söz konusu kararlar vakıf yükseköğretim kurumlarına tebliğ edilmiştir."
YÖK, kendilerine de benzer yönde şikayetler geldiğini belirterek, akademik personel ücretlerinin mevzuat kapsamında ödenip ödenmediğine ilişkin dokuz vakıf üniversitesinde inceleme yapıldığını belirtti.