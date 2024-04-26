https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/nedim-sener-pkkdeme-kapatma-davasi-yolda-yargitay-bassavciligi-inceleme-baslatti-1083172517.html

Nedim Şener: PKK/DEM’e kapatma davası yolda, Yargıtay Başsavcılığı inceleme başlattı

Nedim Şener: PKK/DEM’e kapatma davası yolda, Yargıtay Başsavcılığı inceleme başlattı

Sputnik Türkiye

Hürriyet yazarı Nedim Şener, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’nın siyasi kolu DEM’in yönetici, üye ve bağlı belediyelerin Anayasa’ya ve Siyasi Partiler... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T09:28+0300

2024-04-26T09:28+0300

2024-04-26T09:28+0300

türkiye

dem parti

dem parti

pkk

yargıtay

nedim şener

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MHP lideri Bahçeli'nin DEM Parti hakkında kapatma davası açılmasını istemesinin ardından konu gündemden düşmedi.Hürriyet yazarı Nedim Şener de bugünkü köşe yazısında "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’nın siyasi kolu DEM’in yönetici, üye ve bağlı belediyelerin Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı fiilleri ile ilgili savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi istedi" dedi ve şunları ekledi:Hazine yardımı kesilir mi?Şener, Hazine yardımın ilişkin de değerlendirmelerde bulundu ve "Yargıtay’ın incelemesini tamamlamasıyla PKK/DEM’in Hazine yardımının da durdurulması talep edilebilecek." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/bahceliden-dem-parti-tepkisi-kapatilma-davasi-acilmali-1083021325.html

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dem parti, dem parti, pkk, yargıtay, nedim şener