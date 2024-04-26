https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/nedim-sener-pkkdeme-kapatma-davasi-yolda-yargitay-bassavciligi-inceleme-baslatti-1083172517.html
Nedim Şener: PKK/DEM’e kapatma davası yolda, Yargıtay Başsavcılığı inceleme başlattı
Nedim Şener: PKK/DEM’e kapatma davası yolda, Yargıtay Başsavcılığı inceleme başlattı
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Nedim Şener, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’nın siyasi kolu DEM’in yönetici, üye ve bağlı belediyelerin Anayasa’ya ve Siyasi Partiler... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T09:28+0300
2024-04-26T09:28+0300
2024-04-26T09:28+0300
türkiye
dem parti
dem parti
pkk
yargıtay
nedim şener
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MHP lideri Bahçeli'nin DEM Parti hakkında kapatma davası açılmasını istemesinin ardından konu gündemden düşmedi.Hürriyet yazarı Nedim Şener de bugünkü köşe yazısında "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’nın siyasi kolu DEM’in yönetici, üye ve bağlı belediyelerin Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı fiilleri ile ilgili savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi istedi" dedi ve şunları ekledi:Hazine yardımı kesilir mi?Şener, Hazine yardımın ilişkin de değerlendirmelerde bulundu ve "Yargıtay’ın incelemesini tamamlamasıyla PKK/DEM’in Hazine yardımının da durdurulması talep edilebilecek." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/bahceliden-dem-parti-tepkisi-kapatilma-davasi-acilmali-1083021325.html
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dem parti, dem parti, pkk, yargıtay, nedim şener
dem parti, dem parti, pkk, yargıtay, nedim şener
Nedim Şener: PKK/DEM’e kapatma davası yolda, Yargıtay Başsavcılığı inceleme başlattı
Hürriyet yazarı Nedim Şener, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’nın siyasi kolu DEM’in yönetici, üye ve bağlı belediyelerin Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı fiilleri ile ilgili savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi istedi" dedi.
MHP lideri Bahçeli'nin DEM Parti hakkında kapatma davası açılmasını istemesinin ardından konu gündemden düşmedi.
Hürriyet yazarı Nedim Şener de bugünkü köşe yazısında
"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’nın siyasi kolu DEM’in yönetici, üye ve bağlı belediyelerin Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı fiilleri ile ilgili savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi istedi" dedi ve şunları ekledi:
"Yargıtay Başsavcılığı açılan soruşturma dosyalarını inceledikten sonra “delillerin toplanması” aşamasını tamamlayarak PKK’nın siyasi kolu DEM hakkında kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak."
Hazine yardımı kesilir mi?
Şener, Hazine yardımın ilişkin de değerlendirmelerde bulundu ve "Yargıtay’ın incelemesini tamamlamasıyla PKK/DEM’in Hazine yardımının da durdurulması talep edilebilecek." dedi.