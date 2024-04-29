https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/yerlikayadan-1-mayis-aciklamasi-taksim-gosteri-guzergahlari-arasinda-degil-guvenligi-zorlastirir-1083262625.html
Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim gösteri güzergahları arasında değil, güvenliği zorlaştırır
Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim gösteri güzergahları arasında değil, güvenliği zorlaştırır
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanı'nın belirlenen kutlama yerleri ve güzergahları arasında olmadığını... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T11:16+0300
2024-04-29T11:16+0300
2024-04-29T11:35+0300
türkiye
ali yerlikaya
1 mayıs
kutlama
taksim
taksim meydanı
gezi parkı
gezi parkı eylemleri
terör
terör örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/11/1080834467_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_a8e4c415a2dcc3a6fb1f7d6e00e71e90.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl da 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmayacağını duyurdu. Yerlikaya, "Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için belirlenen yer ve güzergahlar arasında değil" dedi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:İstanbul'da 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacak
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/5-yil-sonra-bir-ilk-asgari-ucret-emekli-maasi-mesai-saati-ve-kidem-tazminati-dahil-her-sey-masada-1083257044.html
türkiye
taksim
taksim meydanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/11/1080834467_174:0:2694:1890_1920x0_80_0_0_cb24cc17122fc878eaee722e021239e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yerlikaya, 1 mayıs, kutlama, taksim, taksim meydanı, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör örgütleri, güvenlik, polis
ali yerlikaya, 1 mayıs, kutlama, taksim, taksim meydanı, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör örgütleri, güvenlik, polis
Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim gösteri güzergahları arasında değil, güvenliği zorlaştırır
11:16 29.04.2024 (güncellendi: 11:35 29.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanı'nın belirlenen kutlama yerleri ve güzergahları arasında olmadığını söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl da 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmayacağını duyurdu. Yerlikaya, "Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için belirlenen yer ve güzergahlar arasında değil" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:
"Bu yıl İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edildi, tıpkı daha önceki yıllarda olduğu gibi. Ancak bu yıl bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama başvurusunda bulundular. Kendilerine buna izin verilmeyeceği yazılı olarak bildirildi. Terör örgütleri de sosyal medya hesabından 'Taksim'e gelin' çağrısı yapıyorlar. Taksim Meydanı ve çevresi güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırıyor"
İstanbul'da 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacak
1 Mayıs nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Hepsine izin verilmiştir. İstanbul için burada parantez açmak istiyorum. İstanbul'da toplantı ve yürüyüş güzergahı valiliğimizce bu yıl 40 ayrı güzergah ilan edilmiştir. Geçmişte olduğu gibi işçi sendikalarının müracaat yaptığı yerlere izin vermiştir. Bazı işçi sendikaları da Taksim'e çağrıda bulunmaya devam etmişlerdir.
Terör örgütleri de 54 sosyal medya hesabından 'Taksim'e gelin' çağrısı yapıyorlar. Taksim Meydanı, toplantı ve yürüyüş güzergahları arasında değildir. Çünkü Taksim ve çevresi toplantı ve gösteri için uygun değildir. Araç yoğunluğunun çok olduğu bu bölge kişi haklarının korunması yönünde ciddi riskler barındırmaktadır. 1 Mayıs'ın huzur ve güvenliğin sağlanması için toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. 42 bin 434 polisimiz görev yapacaktır. 1 Mayıs'ta İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcileri Taksim anıtına çelenk bırakabilecek ve saygı duruşunda bulunabilecek.