https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/izmir-cumhuriyet-bassavciligi-hastaya-cinsel-saldirida-bulunan-hemsireye-verilen-cezaya-itiraz-etti-1083279049.html

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, hastaya cinsel saldırıda bulunan hemşireye verilen cezaya itiraz etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, hastaya cinsel saldırıda bulunan hemşireye verilen cezaya itiraz etti

Sputnik Türkiye

İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı, yoğun bakımda tedavi gören erkek hemşireye 'iyi hal indirimine' itiraz etti. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T17:33+0300

2024-04-29T17:33+0300

2024-04-29T17:33+0300

türkiye

izmir

izmir cumhuriyet başsavcılığı

cinsel saldırı

sözlü taciz

taciz

cinsel taciz

kadına yönelik taciz

hasta koruma ve ekonomik bakım yasası

kanser ilacı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yoğun bakımda tedavi gören kadına taciz eden erkek hemşireye verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmasına itiraz etti. Başsavcılık tarafından hazırlanan dilekçede, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince erkek hemşire E.K'ye cinsel istismar ve uyuşturucu madde temini suçlarından toplam 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildiği, cezada iyi hal indirimi uygulandığı belirtildi.Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde düzenlenen iyi hal indiriminin bu dosya kapsamında uygulanmasının hukuka aykırı olduğunun ifade edildiği başvuruda, sanık aleyhine olacak şekilde istinaf talebinde bulunuldu.Ne olmuştu? Erkek hemşire E.K, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastasına kadının yanına gelerek ilaçlar verip cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 25 Mayıs 2023 tarihinde tutuklanmıştı.İddianamede, erkek hemşire hakkında, 'kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı' ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme' suçundan 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

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