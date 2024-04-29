https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/gagavuz-vekil-turkiye-donusunde-kisinev-havalimaninda-alikonuldu-1083269567.html

Gagavuz vekil, Türkiye dönüşünde Kişinev havalimanında alıkonuldu

Gagavuz vekil, Türkiye dönüşünde Kişinev havalimanında alıkonuldu

Sputnik Türkiye

Gagavuzya parlamentosu milletvekili Grigoriy Dülger’in Türkiye’den Moldova’ya dönüşte Kişinev havalimanında yaklaşık bir saat boyunca alıkonulduğu belirtildi. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T17:00+0300

2024-04-29T17:00+0300

2024-04-29T17:00+0300

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Gagauznews portalının haberinde, Gagavuzya Halk Meclisi milletvekili Grigoriy Dülger’in Türkiye’den Moldova’ya dönüşte Kişinev havalimanında alıkonulduğu bildirildi.Politikacının, yaklaşık bir saat süren aramanın ardından serbest bırakılarak el konulan pasaportun iade edildiği bildirilirken, Dülger, gazetecilere yaptığı açıklamasında, havalimanı memurlarının ona yurtdışı ziyaretiyle ilgili sorular sorduğunu anlattı.Daha önce Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Moldova yönetiminin Gagavuz milletvekilleri dahil ülkedeki muhalif siyasetçilere yönelik baskıları artırdığını bildirmişti. Gutsul, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko ile Kişinev'in Gagavuzlara yönelik baskısı konusunun BM'de gündeme getirilmesi olasılığını görüştüğünü belirterek, “Mevcut Moldova hükümetinin siyasi muhaliflere yönelik eylemlerinin neden olduğu endişeyi paylaştım. Bunlar, muhalefet partilerinden adayların hukuka aykırı olarak seçimlerden çıkarılması, televizyon kanallarının kapatılması, ifade özgürlüğünün tamamen yok edilmesi” demişti.Gagavuzya Halk Meclisi Başkanı Dmitriy Konstantinov, Moldova ile Rusya arasındaki temasların sıfıra yaklaştığını ancak Gagavuzya'nın iki ülke arasındaki bağları sürdürmek için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getirmişti. Sputnik'e demeç veren Konstantinov, “Her seferinde adım adım bağlarımızı koparmaya çalışıyorlar. Bağlarımızın kopmaması için mümkün olan her şeyi yapacağız, zira bizim için Rusya stratejik, tarihi bir ortak. Biz bunu unutmuyoruz” ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/moldova-ile-rusya-arasindaki-baglari-surdurmeye-calisan-gagavuzya-1083144346.html

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