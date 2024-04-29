https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/blinken-suudi-arabistanli-mevkidasiyla-gazze-ve-refahi-gorustu-1083270079.html

Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla ‘Gazze ve Refah’ı görüştü

Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla ‘Gazze ve Refah’ı görüştü

Sputnik Türkiye

Çin ziyareti sonrası Ortadoğu turunu sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldiği... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T13:49+0300

2024-04-29T13:49+0300

2024-04-29T13:49+0300

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abd dışişleri bakanlığı

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’ya göre Faysal bin Ferhan’ın, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’i başkent Riyad’da ağırladığı belirtilirken, görüşmede İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi ve Refah kentindeki durumun ele alındığı bildirildi.İki Bakan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreterliği binasında bir araya geldi.Bin Ferhan ve Blinken, KİK dışişleri bakanları ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in ortak toplantısının oturum arasında yaptıkları görüşmede, "ikili ilişkileri ve çeşitli alanlarda ortak iş birliğini geliştirmenin yollarını" ele aldı.İki Bakan, "acil insani yardım girişini sağlamak için her türlü çabayı göstermenin yanı sıra Gazze Şeridi ve Refah kentinin durumundaki gelişmeleri ve acil ateşkesin önemini de" görüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/blinken-ortadogu-turunu-surduruyor-ilk-durak-suudi-arabistan-1083258422.html

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