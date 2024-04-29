https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/blinken-suudi-arabistanli-mevkidasiyla-gazze-ve-refahi-gorustu-1083270079.html
Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla ‘Gazze ve Refah’ı görüştü
Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla ‘Gazze ve Refah’ı görüştü
Sputnik Türkiye
Çin ziyareti sonrası Ortadoğu turunu sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldiği... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T13:49+0300
2024-04-29T13:49+0300
2024-04-29T13:49+0300
politika
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suudi arabistan
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israil
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’ya göre Faysal bin Ferhan’ın, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’i başkent Riyad’da ağırladığı belirtilirken, görüşmede İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi ve Refah kentindeki durumun ele alındığı bildirildi.İki Bakan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreterliği binasında bir araya geldi.Bin Ferhan ve Blinken, KİK dışişleri bakanları ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in ortak toplantısının oturum arasında yaptıkları görüşmede, "ikili ilişkileri ve çeşitli alanlarda ortak iş birliğini geliştirmenin yollarını" ele aldı.İki Bakan, "acil insani yardım girişini sağlamak için her türlü çabayı göstermenin yanı sıra Gazze Şeridi ve Refah kentinin durumundaki gelişmeleri ve acil ateşkesin önemini de" görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/blinken-ortadogu-turunu-surduruyor-ilk-durak-suudi-arabistan-1083258422.html
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suudi arabistan
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antony blinken, abd, abd dışişleri bakanlığı, suudi arabistan, faysal bin ferhan, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, ortadoğu
antony blinken, abd, abd dışişleri bakanlığı, suudi arabistan, faysal bin ferhan, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, ortadoğu
Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla ‘Gazze ve Refah’ı görüştü
Çin ziyareti sonrası Ortadoğu turunu sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldiği bildirildi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’ya göre Faysal bin Ferhan’ın, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’i başkent Riyad’da ağırladığı belirtilirken, görüşmede İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi ve Refah kentindeki durumun ele alındığı bildirildi.
İki Bakan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreterliği binasında bir araya geldi.
Bin Ferhan ve Blinken, KİK dışişleri bakanları ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in ortak toplantısının oturum arasında yaptıkları görüşmede, "ikili ilişkileri ve çeşitli alanlarda ortak iş birliğini geliştirmenin yollarını" ele aldı.
İki Bakan, "acil insani yardım girişini sağlamak için her türlü çabayı göstermenin yanı sıra Gazze Şeridi ve Refah kentinin durumundaki gelişmeleri ve acil ateşkesin önemini de" görüştü.