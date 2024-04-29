https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/erdogan-ve-bahceliden-surpriz-karar-bugun-1500te-gorusecekler-1083261301.html

Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz karar: Bugün 15:30'da görüşecekler

Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz karar: Bugün 15:30'da görüşecekler

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bugün saat 15:30'da bir araya gelecek. Görüşme Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T10:33+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesi, saat 15.30'da Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ozgur-ozel-gorusme-gundemini-buradan-ilan-etmem-cumhurbaskanina-acik-mektup-gibi-olur-1083078244.html

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ak parti, son dakika, devlet bahçeli, mhp