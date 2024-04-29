https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/erdogan-ve-bahceliden-surpriz-karar-bugun-1500te-gorusecekler-1083261301.html
Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz karar: Bugün 15:30'da görüşecekler
Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz karar: Bugün 15:30'da görüşecekler
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bugün saat 15:30'da bir araya gelecek. Görüşme Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T10:33+0300
2024-04-29T10:33+0300
2024-04-29T11:22+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesi, saat 15.30'da Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ozgur-ozel-gorusme-gundemini-buradan-ilan-etmem-cumhurbaskanina-acik-mektup-gibi-olur-1083078244.html
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ak parti, son dakika, devlet bahçeli, mhp
Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz karar: Bugün 15:30'da görüşecekler
10:33 29.04.2024 (güncellendi: 11:22 29.04.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bugün saat 15:30'da bir araya gelecek. Görüşme Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesi, saat 15.30'da Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda yapılacak.