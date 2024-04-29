https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/dunyanin-en-guzel-100-kadini-belli-oldu-turkiyeden-3-isim-secildi-1083265367.html

Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu: Türkiye'den 3 isim seçildi

Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu: Türkiye'den 3 isim seçildi

Sputnik Türkiye

Dünyanın en prestijli güzellik listelerinden biri olan "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi, TC Candler ve Independent Critics tarafından yayınlandı... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

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Dünyanın en güzel 100 kadını listesi, yayınlandı. Türk güzelliklerin de listeye girmesi, Türkiye'deki medya ve sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.Dünya genelinde birçok hayran tarafından merakla beklenen bu liste, güzellik endüstrisindeki en tanınmış isimleri bir araya getiriyor. Listede yer alan isimler, hem kariyerleri hem de dış görünüşleriyle dikkat çekiyorlar.Son yıllarda yıldızı parlayan ve yapay zekanın dahi en güzel kadınlar arasında altın oran vererek seçtiği Sydney Sweeney'in 60. Sırada yerini alması ise hayranlarını kızdırdı. Bu sıralamaya göre, listede yer alan 3 Türk isim, Sydney Sweeney'den önde. İşte isim isim o liste:1. Jasmine Tookes2. Nancy Jwewl Mcdonie3. Lisa4. Dasha Taran5. Sitala6. Ivana Alawi7. Yael Shelbia8. Mai Omar9. Nana10. Tzuyu11. Lyodra Ginting12. Gal Gadot13. Jisoo14. Kimiya Hosseini15. Rose16. Emilie Nereng17. Minatozak Sana18. Vienna Maryce19. Yuqi20. Halima Aden33. Sıla Türkoğlu43. Özge Yağız53. Hande Erçel

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