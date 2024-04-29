https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-onemli-aciklama-fahis-fiyatlar-icin-meclis-harekete-gececek-1083255227.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli açıklama: Fahiş fiyatlar için Meclis harekete geçecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli açıklama: Fahiş fiyatlar için Meclis harekete geçecek

Sputnik Türkiye

Kamuda tasarruf ve fahiş fiyatlar hakkında yeni düzenlemelerin yolda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kurumların bu yasal ve idari... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T06:45+0300

2024-04-29T06:45+0300

2024-04-29T06:45+0300

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Maliye politikalarında yapılacaklara ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programda enflasyonla mücadeleyi üç ayaklı bir stratejiyle şekillendirdiklerini ve bunlardan birinin de maliye politikası olduğunu aktardı.Yılmaz, Türkiye'nin tarihinin en büyük felaketlerinden birinin de 6 Şubat'ta yaşanan depremler olduğunu hatırlatarak, "Bunun getirdiği 104 milyar dolarlık bir yükle devletimiz, kamu karşı karşıya kaldı. Bu yıl bütçemizde 1 trilyon 28 milyar deprem harcaması ödeneği öngördük. Buna rağmen bütçe harcamalarını bir seviyede tutuyoruz. Geçen yıl 'bütçe açıkları yüzde 10'ları aşacak' söylemlerinde bulunanlar vardı, bunun gerçek olmadığı görüldü" dedi.'Serbest piyasa kuralsız bir piyasa değil'Fahiş fiyatların önlenmesine yönelik de Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:Meclis harekete geçecekYılmaz, bununla ilgili bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:Kamuda tasarruf: 'Çok dikkatli bir şekilde izleyen, denetleyen bir mekanizmayı devreye alacağız'Yılmaz, kamuda tasarruf çalışmalarına ilişkin soru üzerine, bu konunun son derece önemli ve sıcak bir başlık olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kamuda tasarrufa yönelik açıklamaları bulunduğunu belirten Yılmaz, Erdoğan'ın talimatının ardından ciddi bir çalışma başlatıldığını ifade etti."Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı geniş kapsamlı, çok maddeli çalışmalar yapıyor. Çalışma bittiğinde Cumhurbaşkanımıza arz edilecek" diyen Yılmaz, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/resmi-gazetede-yayimlandi-lokanta-ve-kafelerde-kdv-duzenlemesi-1083200894.html

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