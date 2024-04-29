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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli açıklama: Fahiş fiyatlar için Meclis harekete geçecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli açıklama: Fahiş fiyatlar için Meclis harekete geçecek
Sputnik Türkiye
Kamuda tasarruf ve fahiş fiyatlar hakkında yeni düzenlemelerin yolda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kurumların bu yasal ve idari... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T06:45+0300
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Maliye politikalarında yapılacaklara ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programda enflasyonla mücadeleyi üç ayaklı bir stratejiyle şekillendirdiklerini ve bunlardan birinin de maliye politikası olduğunu aktardı.Yılmaz, Türkiye'nin tarihinin en büyük felaketlerinden birinin de 6 Şubat'ta yaşanan depremler olduğunu hatırlatarak, "Bunun getirdiği 104 milyar dolarlık bir yükle devletimiz, kamu karşı karşıya kaldı. Bu yıl bütçemizde 1 trilyon 28 milyar deprem harcaması ödeneği öngördük. Buna rağmen bütçe harcamalarını bir seviyede tutuyoruz. Geçen yıl 'bütçe açıkları yüzde 10'ları aşacak' söylemlerinde bulunanlar vardı, bunun gerçek olmadığı görüldü" dedi.'Serbest piyasa kuralsız bir piyasa değil'Fahiş fiyatların önlenmesine yönelik de Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:Meclis harekete geçecekYılmaz, bununla ilgili bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:Kamuda tasarruf: 'Çok dikkatli bir şekilde izleyen, denetleyen bir mekanizmayı devreye alacağız'Yılmaz, kamuda tasarruf çalışmalarına ilişkin soru üzerine, bu konunun son derece önemli ve sıcak bir başlık olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kamuda tasarrufa yönelik açıklamaları bulunduğunu belirten Yılmaz, Erdoğan'ın talimatının ardından ciddi bir çalışma başlatıldığını ifade etti."Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı geniş kapsamlı, çok maddeli çalışmalar yapıyor. Çalışma bittiğinde Cumhurbaşkanımıza arz edilecek" diyen Yılmaz, şunları söyledi:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli açıklama: Fahiş fiyatlar için Meclis harekete geçecek

06:45 29.04.2024
© ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
© ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR-
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Kamuda tasarruf ve fahiş fiyatlar hakkında yeni düzenlemelerin yolda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kurumların bu yasal ve idari düzenlemeler sonrasındaki uygulamalarını çok dikkatli bir şekilde izleyen, denetleyen bir mekanizmayı da eş zamanlı olarak devreye almayı planlıyoruz" dedi.
Maliye politikalarında yapılacaklara ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programda enflasyonla mücadeleyi üç ayaklı bir stratejiyle şekillendirdiklerini ve bunlardan birinin de maliye politikası olduğunu aktardı.
Yılmaz, Türkiye'nin tarihinin en büyük felaketlerinden birinin de 6 Şubat'ta yaşanan depremler olduğunu hatırlatarak, "Bunun getirdiği 104 milyar dolarlık bir yükle devletimiz, kamu karşı karşıya kaldı. Bu yıl bütçemizde 1 trilyon 28 milyar deprem harcaması ödeneği öngördük. Buna rağmen bütçe harcamalarını bir seviyede tutuyoruz. Geçen yıl 'bütçe açıkları yüzde 10'ları aşacak' söylemlerinde bulunanlar vardı, bunun gerçek olmadığı görüldü" dedi.

'Serbest piyasa kuralsız bir piyasa değil'

Fahiş fiyatların önlenmesine yönelik de Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Biz de her zaman serbest piyasa ekonomisinden yana olan bir hükümet olduk ama bütün dünyada şu bir gerçek serbest piyasa kuralsız bir piyasa değil. Aksine kuralların çok daha hakim olduğu, etkin olduğu bir piyasa. Son dönemde rekabet politikalarımız konusunda çok daha kararlı adımlar atılıyor. Önümüzdeki dönem, rekabet hukukun çok daha etkin ve hızlı çalışması için bir gayret içindeyiz, belki bazı düzenlemeler de yapılacak bu çerçevede."

Meclis harekete geçecek

Yılmaz, bununla ilgili bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Amacımız, yaptırımları daha etkili, caydırıcı hale getirmek ve bu şekilde de piyasada tüketicilere haksız fiyat uygulamalarının oluşumunu engellemek. Bu konuda bir yasal düzenleme ihtiyacı görünüyor. Yakın bir zamanda ben Meclisimizin gündemine bu tür tekliflerin geleceğini düşünüyorum. Biz, kesinlikle bu konularda topyekun bir anlayış birliğinden yanayız, bir dayanışma olması gerektiğine inanıyoruz. Birtakım çevrelerin aşırı kar hırsıyla fırsatçılıkla hareket etmelerini hiçbir şekilde maruz göremeyiz ve bu konuda da gerekli adımları kararlı bir şekilde atacağız."

Kamuda tasarruf: 'Çok dikkatli bir şekilde izleyen, denetleyen bir mekanizmayı devreye alacağız'

Yılmaz, kamuda tasarruf çalışmalarına ilişkin soru üzerine, bu konunun son derece önemli ve sıcak bir başlık olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kamuda tasarrufa yönelik açıklamaları bulunduğunu belirten Yılmaz, Erdoğan'ın talimatının ardından ciddi bir çalışma başlatıldığını ifade etti.
"Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı geniş kapsamlı, çok maddeli çalışmalar yapıyor. Çalışma bittiğinde Cumhurbaşkanımıza arz edilecek" diyen Yılmaz, şunları söyledi:
"Makro politikamız açısından tüketimin daha uygun artış düzeyine gelmesi ve iç tasarrufların artması gerekiyor. Gerek kamuda gerek özel kesimde daha fazla tasarruf ve tasarrufları da daha üretken alanlara kanalize etmek için çalışacağız. Bir taraftan tasarrufu bir taraftan da verimliliği hedefliyoruz. Yeni çalışmamızın şöyle bir boyutu da var. O da izleme ve denetim. Kamuda tasarruf genelgeleri geçmişte de vardı. Yeterince uygulanmadığına dair eleştiri var. Bunu da dikkate alarak, kurumların bu yasal ve idari düzenlemeler sonrasındaki uygulamalarını çok dikkatli bir şekilde izleyen, denetleyen bir mekanizmayı da eş zamanlı olarak devreye almayı planlıyoruz."
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