https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/resmi-gazetede-yayimlandi-lokanta-ve-kafelerde-kdv-duzenlemesi-1083200894.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi

Sputnik Türkiye

Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV, yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV, yüzde 20'ye çıkarıldı. Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T01:15+0300

2024-04-27T01:15+0300

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kdv

katma değer vergisi (kdv)

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Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğe göre, lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV, yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV, yüzde 20'ye çıkarıldı.

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2024

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Sputnik Türkiye

kdv, katma değer vergisi (kdv)