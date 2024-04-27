https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/resmi-gazetede-yayimlandi-lokanta-ve-kafelerde-kdv-duzenlemesi-1083200894.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi
Sputnik Türkiye
Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV, yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV, yüzde 20'ye çıkarıldı. Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T01:15+0300
2024-04-27T01:15+0300
2024-04-27T01:20+0300
kdv
katma değer vergisi (kdv)
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Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğe göre, lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV, yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV, yüzde 20'ye çıkarıldı.
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kdv, katma değer vergisi (kdv)
kdv, katma değer vergisi (kdv)
Resmi Gazete'de yayımlandı: Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi
01:15 27.04.2024 (güncellendi: 01:20 27.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV, yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV, yüzde 20'ye çıkarıldı. Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğe göre, lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV, yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV, yüzde 20'ye çıkarıldı.