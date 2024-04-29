https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/chp-lideri-ozgur-ozelden-icisleri-bakani-yerlikayaya-1-mayis-yasagi-telefonu--1083269696.html
CHP lideri Özgür Özel'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya '1 Mayıs yasağı' telefonu
CHP lideri Özgür Özel'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya '1 Mayıs yasağı' telefonu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 1 Mayıs kutlamalarının Taksim Meydanı'nda izin verilmeyeceğini açıklaması ardından Özel, Ali Yerlikaya'yı arayarak yasağı... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T13:45+0300
2024-04-29T13:45+0300
2024-04-29T14:19+0300
politika
özgür özel
ali yerlikaya
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs işçi bayramı
taksim
taksim meydanı
gezi parkı
gezi parkı eylemleri
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşan 1 Mayıs nedeniyle kutlama yapılacak yerleri açıklarken Taksim Meydanı'nda kutlama yapılmayacağını aktardı. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yerlikaya'yı arayarak 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı’nda kutlanmaması kararını 'gözden geçirmesini' talep ettiği aktarıldı. CHP lideri, 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamanın sembolik önemi olduğunu vurgulayarak, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de sorumsuz gerçekleşmesini konusunda kendisinin kefil olduğunu belirtti. Buna ek olarak gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs gününde meydanda görev yapabileceğini söyleyen Özel, Yerlikaya'nın kararını yeniden değerlendirmesini talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/yerlikayadan-1-mayis-aciklamasi-taksim-gosteri-guzergahlari-arasinda-degil-guvenligi-zorlastirir-1083262625.html
taksim
taksim meydanı
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özgür özel, ali yerlikaya, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, taksim, taksim meydanı, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, taksim gezi parkı olayları
özgür özel, ali yerlikaya, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, taksim, taksim meydanı, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, taksim gezi parkı olayları
CHP lideri Özgür Özel'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya '1 Mayıs yasağı' telefonu
13:45 29.04.2024 (güncellendi: 14:19 29.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 1 Mayıs kutlamalarının Taksim Meydanı'nda izin verilmeyeceğini açıklaması ardından Özel, Ali Yerlikaya'yı arayarak yasağı gözden geçirmesini istedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşan 1 Mayıs nedeniyle kutlama yapılacak yerleri açıklarken Taksim Meydanı'nda kutlama yapılmayacağını aktardı.
Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yerlikaya'yı arayarak 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı’nda kutlanmaması kararını 'gözden geçirmesini' talep ettiği aktarıldı.
CHP lideri, 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamanın sembolik önemi olduğunu vurgulayarak, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de sorumsuz gerçekleşmesini konusunda kendisinin kefil olduğunu belirtti.
Buna ek olarak gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs gününde meydanda görev yapabileceğini söyleyen Özel, Yerlikaya'nın kararını yeniden değerlendirmesini talep etti.