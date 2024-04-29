https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/chp-lideri-ozgur-ozelden-icisleri-bakani-yerlikayaya-1-mayis-yasagi-telefonu--1083269696.html

CHP lideri Özgür Özel'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya '1 Mayıs yasağı' telefonu

CHP lideri Özgür Özel'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya '1 Mayıs yasağı' telefonu

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 1 Mayıs kutlamalarının Taksim Meydanı'nda izin verilmeyeceğini açıklaması ardından Özel, Ali Yerlikaya'yı arayarak yasağı... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T13:45+0300

2024-04-29T13:45+0300

2024-04-29T14:19+0300

politika

özgür özel

ali yerlikaya

1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

1 mayıs işçi bayramı

taksim

taksim meydanı

gezi parkı

gezi parkı eylemleri

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşan 1 Mayıs nedeniyle kutlama yapılacak yerleri açıklarken Taksim Meydanı'nda kutlama yapılmayacağını aktardı. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yerlikaya'yı arayarak 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı’nda kutlanmaması kararını 'gözden geçirmesini' talep ettiği aktarıldı. CHP lideri, 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamanın sembolik önemi olduğunu vurgulayarak, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de sorumsuz gerçekleşmesini konusunda kendisinin kefil olduğunu belirtti. Buna ek olarak gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs gününde meydanda görev yapabileceğini söyleyen Özel, Yerlikaya'nın kararını yeniden değerlendirmesini talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/yerlikayadan-1-mayis-aciklamasi-taksim-gosteri-guzergahlari-arasinda-degil-guvenligi-zorlastirir-1083262625.html

taksim

taksim meydanı

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Sputnik Türkiye

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