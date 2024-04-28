https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/turk-doktorun-findik-teknigi-yontemi-dunya-tip-literaturune-girdi-1083240661.html

Türk doktorun 'Fındık tekniği' yöntemi dünya tıp literatürüne girdi

Türk doktorun 'Fındık tekniği' yöntemi dünya tıp literatürüne girdi

Sputnik Türkiye

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Göktürk Fındık, lokal ileri akciğer kanseri... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T17:12+0300

2024-04-28T17:12+0300

2024-04-28T17:31+0300

yaşam

kanser

kanser tedavisi

fındık

fındık

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literatür

göktürk fındık

akciğer

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Yaklaşık bir ay önce uluslararası hakemli bilimsel tıp dergisi BMC Surgery'da yayımlanan, literatüre kendi soy ismiyle giren cerrahi yönteme ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Fındık, bu tekniği lokal ileri akciğer kanseri ameliyatlarında 2018'den itibaren uyguladıklarını anlattı.Lokal ileri akciğer kanserlerinin bazen kalp zarına yapışık halde bulunabileceğini aktaran Fındık, "Böyle durumlarda tümörü kalp zarıyla birlikte almamız gerekiyor. Bu noktada kalp dokusunun dışarıya doğru fıtıklaşmasını önlemek için oldukça yaygın kullanılan 'yapay protez' kalp zarına dikiliyor. Genel olarak ameliyatlar böyle şekilleniyor" bilgisini paylaştı. Enfeksiyon ve aritmi riskini azaltıyorProf. Dr. Fındık, yapay protezin hastalarda sonradan bazı sıkıntılar ortaya çıkarabildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Olumlu geri dönüşler aldık'Prof. Dr. Göktürk Fındık, bu yöntemle ameliyat olan hastalardan olumlu geri dönüşler aldıklarını ve ameliyat sonuçlarının uluslararası makalede de yer aldığını söyledi.Mesleğinde 25 yılı geride bıraktığına işaret eden ve yöntemi dünya literatürüne kazandırmaktan onur duyduğunu vurgulayan Fındık, "'Pericardial rug weave' dediğimiz, literatüre 'Fındık tekniği' ismiyle de giren bu yöntemi geliştirmiş olmaktan dolayı gururlu ve mutluyum. Umarım bütün hastalarımıza şifa, fayda imkanı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

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