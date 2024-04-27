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İngiltere Kralı Charles'tan Kate Middleton'a tarihi jest: Yeni unvan verdi
İngiltere Kralı Charles'tan Kate Middleton'a tarihi jest: Yeni unvan verdi
Sputnik Türkiye
İngiltere Kralı 3. Charles, Kate Middleton'a kanserle mücadelesi devam ederken tarihi sayılan bir hamleyle yeni bir kraliyet unvanı verdi. Charlers, Galler... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T16:51+0300
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Kanserle mücadele ettikleri açıklanan 3. Charles ve Kate Middleton, yeni 'kraliyet unvanı' ile tekrar gündeme geldi.Charles, Galler Prensesi Kate Middlleton'u Şeref Yoldaşları Nişanı'nın Kraliyet Yoldaşı olarak atadı. 3 çocuk annesi prenses böylece kraliyet ailesinin Şeref Yoldaşları Nişanı'na atanan ilk üyesi oldu.Kral, prensese bu onuru 'kendisine duyulan saygıyı' takdir etmek için verdiğini açıkladı. Prenses artık bu unvana sahip seçkin grubun bir parçası ve bu isimler arasında Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling ve dünyaca ünlü müzisyen Elton John da var. Geçmiş üyeler arasında ise fizikçi Stephen Hawking, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill gibi isimler yer alıyor.Bu nişan 1917 yılında Kral 5. George tarafından sanat, bilim, tıp ve kamu hizmetlerine uzun bir süre boyunca yapılan önemli katkıları ve üstün başarıları takdir etmek amacıyla kurulmuştur. Nişanın sloganı 'eylemde sadık ve onurda temiz'dir.İkisine de kanser teşhisi konmuştuİngiltere tahtının hükümdarı Kral 3. Charles’ın geçirdiği prostat operasyonun ardından kanser teşhisi aldığı açıklanmıştı. Kralla hemen hemen aynı günlerde karın bölgesinden bir ameliyat geçiren gelini Kate Middleton’ın da onunla aynı kaderi paylaştığı ve kanser olduğu ortaya çıkmıştı.
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charles, kral charles, kraliçe elizabeth, unvan, madalya, kraliyet, ingiliz kraliyet ailesi, kraliyet ailesi, kraliyet nişanı

İngiltere Kralı Charles'tan Kate Middleton'a tarihi jest: Yeni unvan verdi

16:51 27.04.2024
© AFP 2023 / CHRIS JACKSONKral Charles Kate Middleton
Kral Charles Kate Middleton - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
© AFP 2023 / CHRIS JACKSON
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İngiltere Kralı 3. Charles, Kate Middleton'a kanserle mücadelesi devam ederken tarihi sayılan bir hamleyle yeni bir kraliyet unvanı verdi. Charlers, Galler Prensesi'ni Şeref Yoldaşları Nişanı'nın Kraliyet Yoldaşı olarak atadı. Peki bu unvan neden tarihi öneme sahip?
Kanserle mücadele ettikleri açıklanan 3. Charles ve Kate Middleton, yeni 'kraliyet unvanı' ile tekrar gündeme geldi.
Charles, Galler Prensesi Kate Middlleton'u Şeref Yoldaşları Nişanı'nın Kraliyet Yoldaşı olarak atadı. 3 çocuk annesi prenses böylece kraliyet ailesinin Şeref Yoldaşları Nişanı'na atanan ilk üyesi oldu.
Kral, prensese bu onuru 'kendisine duyulan saygıyı' takdir etmek için verdiğini açıkladı. Prenses artık bu unvana sahip seçkin grubun bir parçası ve bu isimler arasında Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling ve dünyaca ünlü müzisyen Elton John da var. Geçmiş üyeler arasında ise fizikçi Stephen Hawking, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill gibi isimler yer alıyor.
Bu nişan 1917 yılında Kral 5. George tarafından sanat, bilim, tıp ve kamu hizmetlerine uzun bir süre boyunca yapılan önemli katkıları ve üstün başarıları takdir etmek amacıyla kurulmuştur. Nişanın sloganı 'eylemde sadık ve onurda temiz'dir.

İkisine de kanser teşhisi konmuştu

İngiltere tahtının hükümdarı Kral 3. Charles’ın geçirdiği prostat operasyonun ardından kanser teşhisi aldığı açıklanmıştı. Kralla hemen hemen aynı günlerde karın bölgesinden bir ameliyat geçiren gelini Kate Middleton’ın da onunla aynı kaderi paylaştığı ve kanser olduğu ortaya çıkmıştı.
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