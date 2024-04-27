https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ingiltere-krali-charlestan-kate-middletona-tarihi-jest-yeni-unvan-verdi-1083214953.html

İngiltere Kralı Charles'tan Kate Middleton'a tarihi jest: Yeni unvan verdi

İngiltere Kralı Charles'tan Kate Middleton'a tarihi jest: Yeni unvan verdi

Sputnik Türkiye

İngiltere Kralı 3. Charles, Kate Middleton'a kanserle mücadelesi devam ederken tarihi sayılan bir hamleyle yeni bir kraliyet unvanı verdi. Charlers, Galler... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T16:51+0300

2024-04-27T16:51+0300

2024-04-27T16:51+0300

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Kanserle mücadele ettikleri açıklanan 3. Charles ve Kate Middleton, yeni 'kraliyet unvanı' ile tekrar gündeme geldi.Charles, Galler Prensesi Kate Middlleton'u Şeref Yoldaşları Nişanı'nın Kraliyet Yoldaşı olarak atadı. 3 çocuk annesi prenses böylece kraliyet ailesinin Şeref Yoldaşları Nişanı'na atanan ilk üyesi oldu.Kral, prensese bu onuru 'kendisine duyulan saygıyı' takdir etmek için verdiğini açıkladı. Prenses artık bu unvana sahip seçkin grubun bir parçası ve bu isimler arasında Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling ve dünyaca ünlü müzisyen Elton John da var. Geçmiş üyeler arasında ise fizikçi Stephen Hawking, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill gibi isimler yer alıyor.Bu nişan 1917 yılında Kral 5. George tarafından sanat, bilim, tıp ve kamu hizmetlerine uzun bir süre boyunca yapılan önemli katkıları ve üstün başarıları takdir etmek amacıyla kurulmuştur. Nişanın sloganı 'eylemde sadık ve onurda temiz'dir.İkisine de kanser teşhisi konmuştuİngiltere tahtının hükümdarı Kral 3. Charles’ın geçirdiği prostat operasyonun ardından kanser teşhisi aldığı açıklanmıştı. Kralla hemen hemen aynı günlerde karın bölgesinden bir ameliyat geçiren gelini Kate Middleton’ın da onunla aynı kaderi paylaştığı ve kanser olduğu ortaya çıkmıştı.

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