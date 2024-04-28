Erbakan: Sokak hayvanlarının mümkün olduğu kadar sahiplendirilmesi sağlanacak

"Sokaklarda yaşayan evsiz vatandaşlarımızla ilgili özel çalışma yapılacak ve hiçbir belediyemizde sokakta yaşayan kimsesiz, yaşlı ve engellinin sahipsiz bırakılmasına müsaade edilmeyecek. Uyuşturucuyla mücadele edilecek ve gençlerimizin, sokaklarımızın, parklarımızın uyuşturucu tacirlerinden korunması için her türlü tedbir alınarak çalışma yapılacak. Nesillerimizi tehdit eden LGBT projesiyle en etkili şekilde mücadele edilecek, gençlerimizin, çocuklarımızın bu felaketten korunması için gerekli çalışmalar yürütülecek. Sokak hayvanlarının mümkün olduğu kadar sahiplendirilmesi, sahiplenilmeyen ve tehlike arz eden hayvanların da oluşturulacak yüksek standartlı barınaklarda veterinerler gözetiminde hayatlarına devam etmesi sağlanacak. Yeni istihdam alanları oluşturulacak. Esnaf ve çiftçilerimizi desteklemek için bütçe imkanları çerçevesinde projeler geliştirilecek."